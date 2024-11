VIDEO – “Va a quedar funadísimo”: el impresentable comentario de Sergio Rojas sobre Oriana en Palabra de Honor

27 de Noviembre de 2024

La española eligió al periodista como el que "más le gusta llamar la atención", lo que provocó su reprochable respuesta .

Sergio Rojas lanzó un impresentable comentario sobre Oriana Marzoli, que indignó a sus compañeros de Palabra de Honor.

El momento ocurrió en medio de una actividad donde la española escogió al periodista como alguien que “le gusta llamar la atención“, porque cuando lo hace resulta “ridículo”.

Al momento de dar su respuesta, Rojas señaló que “lo que pasa es que Oriana se dio cuenta de que este no es su reality (…) y le molesta mucho tener un rol tan secundario, protagonizando las mismas peleas de siempre. Hay que darle paso a nuevas generaciones, la era de Oriana ya pasó”.

Ante esto, Marzoli le pidió que no la imitara, “que no se meta donde no lo llaman, si estoy discutiendo con otra persona, no utilices mi luz. Quizás tiene tres mil carencias, porque antes nadie le ha hecho caso. Es la primera vez que entra a un reality, cosa que seguramente ha muerto por estar”.

Fue en ese momento que para responderle a Oriana, Sergio Rojas lanzó el impresentable comentario en Palabra de Honor: “La gente que tiene carencias es la que no acepta que es morenita, la que no acepta el rostro que le dio la vida y se tuvo que operar mil veces. Esas son carencias”.

Sus palabras generaron la molestia del resto de los reclutas. Algunos de ellos le recriminaron que “no hagas lo que no te gusta que te hagan“, que “predicas pero no practicas” y que “es una falta de respeto”.

Al ver lo que había ocurrido, Marzoli solo se rio triunfante. “Me encanta que tú solo te caves tu propia tumba (…) ¡Tú sigue! ¡Tú sigue!“. A eso sumo que, una vez finalizada la actividad, la española comentó: “Es maravilloso, va a quedar funadísimo”.