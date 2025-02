VIDEO – “De no creer…”: Chile Positivo criticó dichos de Sergio Rojas contra Andrés Caniulef tras revelar que vive con VIH

12 de Febrero de 2025

La fundación criticó que Zona Latina permitiera que Sergio Rojas entregara información incorrecta sobre la transmisión del VIH, promoviendo el estigma y la desinformación.

La Fundación Chile Positivo se sumó a las reacciones que generaron las declaraciones que Sergio Rojas le dedicó a Andrés Caniulef tras enterarse por la prensa que vive con VIH desde hace ocho años y criticó la desinformación que transmitió a través de la televisión.

En su programa Que Te Lo Digo, el periodista sostuvo que “a mí me parece de una irresponsabilidad brutal haber hecho una declaración como esta sin haberle contado a tu círculo cercano, y no me refiero solo a tus padres. Cuando uno tiene una amistad, cuando uno se besa, cuando uno ha tenido sexo con esa persona, debe, por motivos de lesa humanidad, decirle a esa persona”.

“Andrés es muy besucón y el virus también se puede transmitir por ahí si uno tiene una herida en la boca… Entonces, yo tengo el derecho decidir si darle un beso a alguien o no”, cerró.

Fueron estas últimas declaraciones de Sergio Rojas las que causaron indignación en la Fundación Chile Positivo, por lo que a través de sus redes sociales tuvieron que aclarar sus dichos para así no seguir estigmatizando la enfermedad.

“De no creer… Nuevamente los medios de comunicación promoviendo el estigma y la desinformación.

Ahora es el caso de Zona Latina donde panelistas entregan información incorrecta respecto a la transmisión del VIH y se hace uso de un lenguaje muy violento para referirse a una persona (figura pública) que reveló su estado serológico después de 8 años de haber tenido el diagnóstico”, consignaron en Instagram.

Por lo mismo, recordaron las tres maneras comprobadas en que se puede transmitir la enfermedad:

Relación sexual sin uso de método de barrera.

Vertical en el embarazo, parto o lactancia.

Vía sanguínea por compartir jeringas u otro elemento cortopunzante.

Seguido a eso, insistieron y recalaron que “no existen otras, las demás son mitos que lamentablemente se mantienen en la actualidad“. También precisaron que “es muy importante saber que una persona seropositiva en estado de Indetectabilidad no transmite el virus por vía sexual“.

“Decisión personal”

Por otro lado, Chile Positivo también se refirió a la indignación que generó en Sergio Rojas que Andrés Caniulef no le comunicara que padece VIH.

Ante esto, desde la fundación destacaron que “revelar el estado serológico de VIH es una decisión personal que no es fácil y donde influyen muchas variables: tener un espacio seguro, contar con redes de apoyo, el prejuicio y estigma social, el autoestigma, la aceptación del diagnóstico, el miedo al rechazo, la vergüenza, la desinformación, entre tantas otras”.