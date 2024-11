VIDEO – “¡Eres un so payaso, freaky, pringao!”: los detalles de la fuerte discusión de Oriana con Facundo en Palabra de Honor

Actualizado el 22 de Noviembre de 2024

La española encaró a su pareja a raíz de las múltiples acusaciones que varios de sus compañeros hicieron en su contra.

Compartir

El capítulo de Palabra de Honor de este jueves comenzó con una fuerte pelea protagonizada por Oriana Marzoli y Facundo González. El conflicto comenzó luego de que Faloon Larraguibel amenazara al argentino con contarle a su pareja información que manejaba.

A raíz de esto, la española reconoció que duda de la relación que mantiene con González, a quien conoció en ¿Ganar o Servir? Por lo mismo, decidió enfrentarlo directamente.

“Cuando Fabio dijo que me habías puesto los cuernos te quedaste callado y no saliste a defenderte. Sergio también te dijo algo y no respondiste nada. ¡Si son boludeces, defiéndete! No me veas la cara de tonta, que te doy mil vueltas, niñato de m…”, le gritó.

En ese momento, Oriana decidió llamar a Sergio Rojas para que explicara a qué se refería cuando en la Corte Marcial dijo que tenía audios de Facundo. “Yo tengo un audio donde dice que va a entrar al reality a colgarse de tu falda, utilizarte a ti para ganar fama. Te lo mandaré apenas salga”, le indicó el periodista.

Esta situación provocó una nueva reacción de la chica reality. “Entras a jugar con las etiquetas de alguien ¡Eres un so payaso, freaky, pringao! ¿Te tienes que colgar de mí? ¡No soy una liana, soy Oriana!”, expresó.

González reconoció haber afirmado algo así. “Cuando entré no te conocía a ti ni conocía a nadie. Pude haber dicho que iba a entrar y a comerme una o a otra, pero es un reality y uno entra para joder. Pero después me enamoré de vos”, explicó el trasandino, lo que hizo explotar a Marzoli.

“¿Qué tiene que ver que estés en un reality? ¡Yo estoy en un reality y vivo mi vida real! No he hecho un solo reality, he hecho tres mil, y si repito es porque soy real, no llego con estrategias desde mi casa. ¡Yo no entró a realities para colgarme de tipos!”, le gritó la española.

¿Facundo y Gala?

Lejos de terminar la pelea, Oriana continuó enrostrándole diversos hechos a Facundo, entre ellos la única vez que le revisó el celular.

“La única vez que te cogí el teléfono, porque yo no hago esas cosas, me encontré una conversación con tu mejor amigo diciéndole que te habías comido a Gala”, lanzó y aunque intentó explicarse, Marzoli lo acusó de estarse haciendo el canchero con su amigo.

“¿De qué me voy a hacer canchero? Me he comido a minas mucho más famosas que vos”, respondió Facundo, lo que hizo que todos los reclutas lo criticaran duramente, apoyando a Oriana.

“Date cuenta de que es un pelotudo, no vale la pena”, le dijo Sergio a la española. En tanto, Faloon aseveró que “es un inseguro que necesita tenerte al lado para que lo puedan valorar”.

Finalmente, como Facundo se reía durante la pelea, Oriana perdió la paciencia y le lanzó un vaso de agua.

“Payaso, se está riendo en mi cara, le hace gracia la situación. Yo aquí no quiero estar, que se quede él. No quiero llegar otra vez a este punto, no vine a joderme la imagen por este imbécil”, sostuvo la española, llorando.