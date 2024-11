VIDEO – Catalina Pulido revela cómo fueron los últimos momentos que tuvo con su hijo

6 de Noviembre de 2024

La actriz compartió este especial recuerdo, en respuesta a una usuaria que se refirió a la muerte de su hijo.

A casi una semana del fallecimiento de su hijo, Sasha Von Knorring Pulido, la actriz Catalina Pulido compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde reveló cómo fueron los últimos momentos que vivió junto a él.

Aunque se desconocen las razones de su muerte, Sasha, quien tenía 28 años, falleció tras permanecer varias semanas internado en la UCI de la Clínica Dávila.

Por esta razón, la comunicadora compartió un video en el que, a pesar de la tristeza, quiso registrar una reunión familiar. En él, se le ve cantando Fly Me to the Moon de Frank Sinatra junto a su padre.

“Ayer, a pesar de nuestro dolor, recordamos los lindos momentos en familia y amigos. Gracias a todos los que nos contuvieron. Acá un extracto de nuestro cantante favorito como familia”, escribió Pulido.

Catalina Pulido revela cómo fue la última conversación que tuvo con su hijo

Fue en esa publicación que Catalina Pulido reveló cómo fueron los últimos momentos junto a Sasha, al responderle a una usuaria que le compartió su testimonio sobre la pérdida de su hijo.

“Ay, mi reina… Es durísimo, pero mi consuelo es que estas tres semanas en la UCI lo abracé, besé, olí, peiné y le hablé todo lo que quería decirle“, confesó la ex participante de Palabra de Honor, quien abandonó el encierro tras enterarse lo ocurrido con el joven.

“Le canté nuestras canciones, me acosté a su lado y después de verlo sufrir tanto, tuve el valor de decirle que, si quería partir, lo hiciera. Lo recibí en mis brazos, y la vida me dio el regalo de que se fuera en mis brazos también. Por eso estoy tranquila y en paz”, cerró diciendo la comunicadora.