Es un hecho: Monserrat Álvarez dejará Chilevisión después de seis años

23 de Diciembre de 2024

La periodista vivirá este viernes su última conducción en el matinal Contigo en la Mañana.

Tras varios días de rumores y especulaciones, se confirmó que Monserrat Álvarez dejará Chilevisión después de seis años.

Será a partir del próximo 27 de diciembre que la conductora de Contigo en la Mañana dejará el canal perteneciente a Paramount para emprender “nuevos desafíos personales”, cerrando así “un importante ciclo”.

“Durante sus seis años de estadía en Chilevisión, Monserrat nos demostró su gran calidad profesional en episodios claves de nuestra historia reciente tanto en Chile como en el mundo“, declaración la estación en un comunicado.

Por último, agradecieron “el aporte profesional de Monserrat en todos estos años y con mucho afecto le deseamos el mayor de los éxitos en los caminos que emprenda en el futuro”.

De momento, se desconoce a qué canal arribará Monserrat Álvarez tras su partida de Chilevisión, pero diversos medios apuntan a que volverá a TVN, misma señal donde estuvo casi diez años y que dejó en 2011.

“Me gustan los nuevos desafíos”

Monserrat Álvarez se refirió por primera vez a su salida de Chilevisión a través de su cuenta de Instagram, donde reconoció que “me gustan mucho los nuevos desafíos, me gusta también quizás cerrar ciclos, hacer cosas nuevas“.

“He decidido dejar el matinal, este canal que me ha tratado tan bien, que me hizo aprender tanto. Yo era una conductora del área de prensa, había siempre hecho programas vinculados al área de producción, pero sin duda que tomar un matinal, ha sido de los desafíos profesionales más grandes de mi vida”, agregó.

En esa misma línea, continuó, “me estoy yendo de Chilevisión con el corazón lleno, agradecida pero a mil, a morir. Agradecida del equipo, de quienes están en el estudio conmigo todos los días, los periodistas, los investigadores, los cámaras, la gente de dirección, del switch, mis editores, mi jefa, de todos”.