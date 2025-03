VIDEO – “Nadie se salva”: la reflexión de Shakira tras la suspensión de sus shows en Chile

Actualizado el 10 de Marzo de 2025

Durante uno de sus recientes conciertos, la cantante compartió una reflexión respecto a lo que ha sido su vida tanto en los últimos años como en las últimas semanas.

Tras las inesperadas cancelaciones de sus shows en Chile, Shakira continuó con su gira Las Mujeres Ya No Lloran y en uno de sus últimos conciertos se tomó un momento para hacer una reflexión sobre lo que ha vivido en los últimos días.

Después de sus problemas de salud en Perú y la suspensión de sus espectáculos en nuestro país -los cuales aún no han sido reagendados-, la artista colombiana se sinceró con sus fanáticos y reveló que estas últimas semanas no han sido fáciles para ella.

La reflexión de Shakira tras la suspensión de sus shows en Chile

Durante uno de sus últimos conciertos en Argentina, Shakira aprovechó el escenario para explicar lo que ha ocurrido con ella en el último tiempo.

“Estos últimos años no han sido nada fáciles para mí, tampoco estas últimas semanas”, comenzó diciendo, haciendo referencia a sus dificultades personales y laborales.

Luego, la cantante explicó: “La vida no es perfecta, y eso es algo que siempre le digo a mis hijos. De las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto”.

Finalmente, Shakira envió un mensaje a las mujeres presentes que estén pasando por problemas: “Nosotras, después de cada caída, nos levantamos cada vez un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más triple M y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, nos ponemos a trabajar y facturamos”.