Familiares y autoridades despiden a Enrique Krauss durante su velatorio en el exCongreso Nacional

Su fallecimiento generó múltiples muestras de pesar desde distintos sectores políticos, que destacaron su compromiso con la institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia.

Diversas autoridades, dirigentes políticos, familiares y cercanos han llegado este sábado al exCongreso Nacional para participar en el velatorio de Enrique Krauss, exministro del Interior y una de las figuras más relevantes de la transición democrática chilena, quien falleció a los 89 años.

La ceremonia se desarrolla en uno de los salones del histórico edificio en Santiago y se extenderá hasta la mañana del domingo. Posteriormente, se realizarán sus funerales, programados para las 16:00 horas.

Krauss tuvo una extensa trayectoria en el servicio público. Fue ministro del Interior durante el gobierno del expresidente Patricio Aylwin, desempeñando un papel clave en los primeros años del retorno a la democracia. Además, ejerció como diputado en dos períodos, antes y después del régimen militar.

Su fallecimiento generó múltiples muestras de pesar desde distintos sectores políticos, que destacaron su compromiso con la institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia.

Autoridades despiden a Enrique Krauss durante su velatorio

El presidente Gabriel Boric lamentó la partida del exsecretario de Estado a través de sus redes sociales, donde escribió: “Ha fallecido don Enrique Krauss, un histórico que asumió cargos de alta responsabilidad en momentos complejísimos de nuestra historia. Siempre puso a Chile por delante y como político cultivó la austeridad, virtud escasa en estos tiempos y de la que todos debiéramos aprender. Mis respetos a su memoria, un abrazo a Alejandra, a toda su familia y a la militancia democratacristiana donde estuvo su casa.”

En tanto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, también expresó sus condolencias. “Lamento el fallecimiento de Enrique Krauss Rusque. Su extensa trayectoria quedó ligada a la defensa de la democracia y al fortalecimiento de nuestras instituciones en un momento clave para Chile.”

Además, agregó: “Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a la Democracia Cristiana en este momento de tristeza. Un abrazo con todo mi cariño a Alejandra Krauss y a toda su familia.”

Por su parte, el senador Iván Flores destacó el aporte del exministro durante la transición democrática.

“Despedimos con gratitud y reconocimiento a un hombre que sirvió al país con estatura política y firmes convicciones en momentos muy difíciles como fue la transición política. Enrique Krauss descansa en paz y un abrazo enorme a la familia.”