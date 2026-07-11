Líder supremo de Irán lanza dura advertencia y asegura que “la venganza debe cumplirse”

En su primera declaración pública desde el funeral de Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei reiteró que responderá por la muerte de su padre y de quienes fallecieron durante los enfrentamientos con Israel y Estados Unidos.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, reapareció públicamente con un contundente mensaje en el que reafirmó su intención de responder por la muerte de su padre, Alí Jamenei, fallecido a fines de febrero durante los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos.

La declaración, difundida por escrito y fechada el viernes, corresponde a la primera manifestación pública del líder iraní desde que concluyeron los funerales del ex máximo dirigente de la República Islámica.

En el documento, Mojtaba Jamenei sostuvo que “la venganza debe cumplirse, inevitablemente”, reafirmando su postura frente a la muerte de su padre y de quienes perdieron la vida durante los conflictos entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Asimismo, aseguró que buscará vengar “la sangre pura” de Alí Jamenei y de “todos los mártires” de las “dos guerras” que enfrentaron a la República Islámica con ambos países.

El líder iraní también lanzó fuertes acusaciones contra quienes responsabiliza por el ataque, calificándolos como “asesinos criminales y deshonrosos”, y afirmó que los nombres de los involucrados “figuran en una lista”.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, asumió el liderazgo supremo de Irán en marzo, convirtiéndose en la máxima autoridad política y religiosa del país. Desde entonces no había reaparecido públicamente, mientras distintas versiones señalaban que resultó gravemente herido durante el ataque en el que murió su padre.

Las declaraciones del líder supremo de Irán se producen en un escenario de alta tensión en Medio Oriente, marcado por el deterioro de las relaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos y el temor a una nueva escalada del conflicto en la región.