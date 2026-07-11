El jugador de los Bafana Bafana había perdido a su abuela hace algunos días y este sábado fue hallado sin vida.

El fútbol sudafricano atraviesa un momento de profundo pesar luego de confirmarse el fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de Mamelodi Sundowns y seleccionado nacional, quien murió a los 25 años pocos días después de representar a su país en el Mundial 2026.

La noticia fue comunicada por la Unión de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU), organismo que destacó el compromiso y la entrega del jugador durante su reciente participación en la máxima cita del fútbol.

En un mensaje publicado en redes sociales, la entidad señaló: “Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando con orgullo, valentía y distinción las esperanzas de la nación”.

Luto en el fútbol sudafricano por la muerte de Jayden Adams tras disputar el Mundial 2026

Durante el torneo, Adams disputó tres encuentros con la selección sudafricana, acumulando 116 minutos en cancha y consolidándose como una de las jóvenes figuras del equipo.

La organización también dedicó un emotivo homenaje al futbolista, destacando su legado dentro y fuera del campo.

“Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado”, expresó la SAFPU.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente la causa de la muerte. Sin embargo, medios internacionales señalaron que la policía sudafricana inició una investigación luego de que el cuerpo de un hombre de 25 años fuera encontrado en una vivienda ubicada en Schotschekloof, un suburbio de Ciudad del Cabo.

El ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, también lamentó la pérdida del futbolista.

“El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, y nuestra nación guarda luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde una prometedora joven promesa de la cantera hasta convertirse en un jugador internacional absoluto de Bafana Bafana”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a la prudencia mientras avanzan las diligencias.

“Se abstengan de especular, mientras se les da a su familia y al Mamelodi Sundowns el espacio y la privacidad que necesitan en este momento increíblemente difícil”, pidió la autoridad.

Finalmente, agregó que “Cualquier información oficial será comunicada oportunamente por las partes correspondientes”.