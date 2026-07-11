Prisión preventiva para miembros del Tren de Aragua por secuestros y un homicidio en Estación Central

Los imputados, presuntamente ligados a las células “Los Cartier” y “Los Shelby”, fueron formalizados por su participación en dos investigaciones relacionadas con secuestros y un homicidio ocurrido en la comuna de Estación Central.

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de las células “Los Cartier” y “Los Shelby”, vinculadas al Tren de Aragua, tras ser formalizados por delitos de secuestro, secuestro con homicidio e inhumación ilegal cometidos entre 2023 y 2025.

Las detenciones fueron concretadas por la Policía de Investigaciones (PDI) durante un operativo realizado en las comunas de Cerrillos y Estación Central, como parte de una investigación encabezada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Prisión preventiva para miembros del Tren de Aragua

La primera causa involucra a un imputado conocido con el alias de “Miami”, quien, de acuerdo con la Fiscalía, participó en el secuestro extorsivo de un ciudadano colombiano ocurrido en 2023 en Estación Central. La víctima fue retenida mientras los responsables exigían el pago de $10 millones a cambio de su liberación.

Sobre este caso, el fiscal ECOH, Pablo Sabaj, explicó que “Hubo un secuestro extorsivo del 2023 en que se tomó a una persona y comenzaron a mandarle a sus conocidos las fotos del secuestrado apuntado con armas de fuego, siendo golpeado, exigiendo la entrega de dinero”. El tribunal estableció un plazo de 90 días para desarrollar la investigación.