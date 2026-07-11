Las autoridades informaron que la emergencia ha evolucionado favorablemente en gran parte de la zona centro-sur del país.

El Gobierno entregó un nuevo balance sobre los efectos del sistema frontal que impactó a la zona centro-sur y parte del territorio insular del país, informando que la emergencia ha evolucionado de manera favorable y que ya comenzó la etapa de recuperación en gran parte de las zonas afectadas.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio de Obras Públicas, Senapred, delegaciones presidenciales, municipios, Fuerzas Armadas y Bomberos, lo que permitió restablecer la conectividad y enfrentar las principales emergencias.

Tras el intenso sistema frontal, Gobierno inicia recuperación y mantiene alertas en zonas de riesgo

En ese contexto, la autoridad informó que la Región de Los Ríos presenta un escenario de normalidad y que las vías se encuentran nuevamente habilitadas.

“La totalidad de los caminos se encuentra despejada y transitable. Asimismo, las calles de la comuna de Corral, especialmente la calle Chacabuco, ya se encuentran despejadas, lo que ha sido posible gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas y al intenso trabajo desplegado en terreno por los distintos equipos de emergencia”, señaló.

Asimismo, explicó que el foco ahora estará puesto en la evaluación de daños para definir las ayudas destinadas a las familias afectadas.

“Estamos intensificando los catastros para determinar los niveles de apoyo que necesitará la comunidad de Corral y seguiremos trabajando hasta dar por superada esta emergencia lo antes posible”, afirmó.

Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas, Senapred informó que las mayores complicaciones continúan concentradas en la Región del Maule debido al aumento del caudal de distintos ríos.

Actualmente se mantiene la Alerta Roja para las comunas de Molina, Linares y Longaví, mientras que San Clemente continúa bajo Alerta Amarilla por el incremento del caudal del río Maule.

Las autoridades precisaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas producto de los desbordes. Sin embargo, en San Clemente permanecen 21 personas aisladas preventivamente debido al aumento del caudal del estero Tricahue.