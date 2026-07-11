La colectividad respaldó la decisión de sus parlamentarios de abandonar las conversaciones con el Ejecutivo y cuestionó el manejo del Gobierno durante la negociación de la iniciativa.

El Partido por la Democracia (PPD) manifestó su respaldo a la decisión de sus senadores de abandonar el acuerdo alcanzado con el Gobierno en el marco de la discusión de la denominada megarreforma, reafirmando su rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo.

A través de una declaración pública, el presidente nacional de la colectividad, Raúl Soto, valoró la determinación de los parlamentarios de su bancada y cuestionó el actuar del Gobierno durante el proceso de negociación relacionado con la invariabilidad tributaria.

“Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el Gobierno por la invariabilidad tributaria”, señaló Soto.

PPD valora decisión de su bancada y arremete contra el Gobierno por la megarreforma

El timonel del partido también reiteró la postura institucional del PPD frente a la iniciativa, asegurando que la colectividad mantiene una posición contraria al proyecto.

“Reiteramos nuestra posición institucional como Partido Por la Democracia, que es contraria a la megarreforma del Gobierno”, afirmó.

Desde el partido señalaron que sus senadores participaron en un proceso de diálogo legítimo, pero acusaron al Gobierno de incumplir compromisos previamente establecidos.

“Los senadores llevaron adelante un legítimo ejercicio de diálogo. El Gobierno traicionó la confianza y su propio compromiso, y ha demostrado una vez más que no es confiable a la hora de buscar acuerdos”, sostuvo Raúl Soto.

La colectividad también anunció que continuará oponiéndose a la iniciativa y reiteró que recurrirá al Tribunal Constitucional para intentar impugnar algunos aspectos del proyecto.

Finalmente, el presidente del PPD lamentó el quiebre de las conversaciones y pidió al Ejecutivo entregar explicaciones por lo ocurrido. “Lo lamentamos y lo llamamos a dar explicaciones por lo que acá ha ocurrido”, concluyó.