A despedir al maestro: dónde y cuándo será el velorio de Tommy Rey

26 de Marzo de 2025

El recordado artista nacional falleció de un infarto mientras paseaba por Viña del Mar.

La música chilena está golpeada por el fallecimiento de Tommy Rey, nombre artístico de Patricio Zúñiga Jorquera, tras sufrir un infarto a los 80 años mientras paseaba por las calles de Viña del Mar, su ciudad de residencia.

“Hoy salió a caminar como todos los días para no dejar de moverse y de un momento a otro mi mamá me llamó y me dijo que se sentía mal”, relató su hijo Tommy Zúñiga.

Zúñiga indicó a 24 Horas que “yo corrí donde él y ahí lo vi súper asustado, como afirmado de una reja. De a poco tuvo problemas para respirar. Las últimas palabras que alcanzó a decirme es que se estaba sintiendo un poquito mejor y eso me duele bastante. Alcanzó a decirme que le costaba respirar, hasta que dio su último aliento”.

Dónde y cuándo será el velorio de Tommy Rey

La Sonora de Tommy Rey dio a conocer el lugar dónde será velado quien fuera su vocalista y fundador durante décadas, y conocido como uno de los grandes íconos de la música nacional.

El lugar elegido será el Teatro Caupolicán, en la Región Metropolitana, cuyas puertas se abrirán este jueves 27 de marzo a partir de las 08:00 horas.

“Invitamos a todos quienes deseen acompañarnos a despedirlo con el cariño y respeto que merece“, indicó la mítica agrupación de cumbia en una declaración pública. Por su parte, los restos de Patricio Zúñiga descansarán en el Cementerio Manantial, en la comuna de Maipú.

Tras conocer la noticia de su deceso, Leo Soto, percusionista y manager del grupo fue tajante: “La historia de Tommy y de la Sonora Tommy Rey aquí se acaba. El ciclo de la Sonora Tommy Rey termina. Empezaremos los músicos brindándole un tributo, creando otra orquesta con otro nombre, interpretando los temas que él cantaba y siguiendo con la senda de la música, que es lo que a nosotros nos gusta y de lo que hemos vivido toda nuestra vida”.