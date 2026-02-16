Quién es Sofía Subercaseaux, la chilena que triunfó en los Independent Spirit Awards

La editora chilena radicada en Nueva York ganó Mejor Edición y confirmó su lugar en el circuito más influyente del cine independiente.

La directora audiovisual chilena, Sofía Subercaseaux, alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al imponerse en la categoría Mejor Edición de los Independent Spirit Awards 2026 con su trabajo realizado en la película The Testament of Ann Lee, largometraje protagonizado por la actriz Amanda Seyfried.

Formada en el país, la cineasta estudió Dirección Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sin embargo, al finalizar sus estudios no se concebía como montajista. Su primer acercamiento al montaje fue en la película de Sebastián Silva, Crystal Fairy y el cactus mágico (2013), lo que catapultó su carrera en esa línea del cine.

En 2012 viajó a Nueva York con un plan acotado: permanecer seis meses para realizar cursos especializados en edición y participar en un proyecto puntual, con la intención de regresar a Chile tras el estreno de la película en Estados Unidos. Sin embargo, el recorrido del filme por el circuito internacional —incluido su paso por el Sundance Film Festival, donde obtuvo un premio en la competencia de cine extranjero— modificó por completo ese escenario.

A partir de entonces comenzaron a surgir nuevas propuestas laborales que terminaron por consolidar una idea que hasta ese momento no había asumido plenamente: su proyección como editora profesional en la industria internacional.

Sofía Subercaseaux: sus otros premios y su vida personal

Esto ya la llevó en 2017 a ganar el premio Karen Schmeer en el Independent Film Festival de Boston por el documental Dina. En 2024 también fue nominada a la misma categoría del Independent Spirit Award donde ganó el premio, en dicha ocasión fue convocada por la edición para Rotting in the Sun, también con el connacional Sebastián Silva.

Con el tiempo, su vida personal también se arraigó en Estados Unidos. Allí conoció al cineasta Antonio Campos, con quien se casó y formó familia, siendo madre de dos hijos.

Entre otras películas, ha colaborado en Guagua Cochina (2015), María Callas (2023) y El Conde (2023) de Pablo Larraín.

Desde Nueva York ha construido una trayectoria sostenida en el cine independiente, alternando entre largometrajes y series, y participando en proyectos donde su rol como montajista —y en algunos casos como coproductora— ha sido decisivo en la construcción narrativa y el tono final de las obras.