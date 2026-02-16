Qué dice la denuncia que presentó Yamila Reyna contra Américo y que filtró Primer Plano

Los antecedentes que fueron exhibidos por Primer Plano incluyen agresiones físicas y la destrucción de su teléfono.

La actriz y comediante Yamila Reyna expresó su indignación tras hacerse públicos detalles de la denuncia que presentó contra su ex pareja, el cantante Américo, tras el término de la relación.

Reyna lamentó que los antecedentes de su denuncia por violencia intrafamiliar, que incluyen agresiones físicas y la destrucción de su teléfono, fueron exhibidos en el programa Primer Plano de Chilevisión.

Reyna utilizó sus redes sociales para calificar la filtración como un delito y afirmó sentirse “vulnerada, expuesta y desprotegida”, además de sostener que la divulgación de una causa que debía permanecer confidencial es una señal negativa para las víctimas de violencia intrafamiliar en Chile.

La actriz señaló que este hecho debería ser investigado por el Ministerio Público y que, junto a su abogado, evaluará acciones legales contra quienes resulten responsables.

En su descargo, Reyna también instó a que el tribunal que presuntamente permitió la filtración remita los antecedentes a la Fiscalía para esclarecer si se configuraron delitos y responsabilidades asociadas a la exposición del caso.

Qué dice la denuncia que presentó Yamila Reyna contra Américo

Según el relato de Yamila, y que filtró Primer Plano, la madrugada del 8 de febrero, mientras se encontraban en un hostal en la comuna de Empedrado, habría sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte de su ex pareja, identificado en el documento como Domingo Vera y en estado de ebriedad. La denuncia también señala que otras personas presentes habrían sido testigos de los episodios de violencia.

Según la actriz, durante el viaje de regreso a Santiago se produjo un grave incidente. En una estación de servicio cercana a Talca, Américo habría retenido y roto el teléfono de Reyna, empujándola y agrediéndola en la cara y la cabeza frente a testigos.

Aunque un tercero intervino temporalmente, los ataques y amenazas habrían continuado dentro del vehículo antes de que la actriz pudiera retomar el viaje.