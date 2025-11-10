Los detalles que se conocen de la película sobre la detención de Pinochet en Londres y que protagonizará Sebastian Stan

En la cinta, el actor que ha destacado en el Universo Cinematográfico de Marvel será dirigido por el chileno Felipe Gálvez.

El actor Sebastian Stan, conocido por interpretar a El Soldado de Invierno en el Universo Cinematográfico de Marvel y recientemente a Donald Trump en The Apprentice, confirmó que protagonizará una película del chileno Felipe Gálvez que se centrará en la detención de Augusto Pinochet en Londres, a fines de la década del 90.

Fue en Stronger Podcast donde se refirió a este nuevo proyecto. “Estoy en este nuevo proyecto en el que tengo hablar español durante la mitad de la película“, señaló y agregó que “estoy preocupado… pero este director es increíble. Su nombre es Felipe Gálvez e hizo esta película que amo (Los Colonos). Lo seguí y pudimos ponernos en contacto, y él está haciendo su nueva película”.

Poco y nada se conoce sobre la película centrada en Pinochet y que tendrá a Sebastian Stan como uno de sus protagonistas. Uno de los detalles que se ha revelado es que le cinta se estaría trabajando bajo el nombre de Impunes y se basará en el libro llamado Calle Londres 38 de Philippe Sands. Dicha obra “explora la verdad oculta tras las relaciones del nazismo y el régimen de Pinochet“.

Sobre el personaje al que dará vida, Stan indicó que “no estoy interpretando a alguien de España, pero es alguien que habla español muy bien, pero tiene que hablar español muy bien en la cinta“. Incluso, le pidió al director chileno que “no usemos IA, porque esto tengo que hacerlo yo”.