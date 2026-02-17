“Dos noches sin dormir”: Américo publica foto y responde críticas en medio de quiebre con Yamila Reyna

El cantante de cumbia, Américo, se descargó en sus redes sociales, donde evidenció cómo le ha afectado su ruptura con Yamila Reyna.

El mediático quiebre entre Yamila Reyna y Américo tiene al cantante en el centro de la polémica, debido a la denuncia de violencia que presentó la actriz.

Bajo este contexto, el artista nacional compartió una sentida reflexión para dirigirse a las personas que lo han criticado, en medio de su estadía en Ecuador, donde realizó una serie de conciertos.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Américo aseguró que lleva dos noches sin dormir y que tiene el cuerpo y el corazón “lleno de emociones”.

“Entre tanta cosa que he leído. Y ahí está haciendo sus cosas y no le pasa nada. En dos días, 4 aviones, 4 países, 2 noches sin dormir; el corazón y el cuerpo lleno de emociones y sensaciones. Esto se llama cumplirse… mientras me pasa de todo”, expresó el intérprete de cumbia.

“Y agreguemos los 3 conciertos que los daré con el corazón en la mano”, complementó.

Instagram.

La denuncia por violencia que presentó Yamila Reyna contra Américo y la presunta agresión a equipo de Canal 13

Fue hace una semana cuando se dio a conocer la separación entre Yamila Reyna y Américo, lo cual dio paso a una ola de especulaciones.

Tras ello, se revelaron detalles desconocidos acerca de la ruptura, después de que se filtrara la denuncia de la actriz, donde asegura que durante el viaje de regreso a Santiago, luego de participar en el Festival de Empedrado, se produjo un grave incidente. En una estación de servicio cercana a Talca, Américo habría retenido y roto el teléfono de Reyna, empujándola y agrediéndola en la cara y la cabeza frente a testigos.

A estos hechos, se suma una nueva acusación que se realizó en ¡Hay que decirlo!, de Canal 13, donde el equipo del programa denunció un incidente agresivo protagonizado por el artista y su chofer tras un intento de entrevista en un servicentro tras un show.

El periodista José Aguilar explicó que tras seguir al cantante hasta un servicentro, Américo no accedió a entregar declaraciones y respondió con molestia a las preguntas. “Fue un momento bastante tenso, porque nosotros lo estábamos esperando y en ningún momento fuimos agresivos con él o con su staff”, relató.

El periodista agregó que el chofer que lo acompañaba habría agredido físicamente al camarógrafo del equipo, Juan Pablo Leiva, aunque no se aprecia en las imágenes porque la cámara estaba enfocada en Américo. Aguilar afirmó que el golpe fue “un combo en el pecho”.

Sumado a ello, el periodista sostuvo que Américo también tuvo una actitud “un poco violenta” con él al responderle que no le autorizaba a grabarlo, pese a encontrarse en un espacio público.