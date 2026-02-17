VIDEO – Américo en su peor momento: equipo de ¡Hay Que Decirlo! denuncia agresión del cantante y su chofer

El periodista aseguró que no hubo provocación de su parte y calificó la reacción del artista como brusca y agresiva.

El cantante Américo está en el centro de una nueva polémica luego de que el equipo del programa ¡Hay que decirlo!, de Canal 13, denunciara un incidente agresivo protagonizado por el artista y su chofer tras un intento de entrevista en un servicentro tras un show.

Según relató el periodista José Aguilar en la última edición del espacio de espectáculos, el equipo fue a buscar a Américo para consultarle por temas relacionados a su vida personal y artística, en medio de un momento tenso por su reciente separación mediática con la actriz Yamila Reyna, información que ya ha circulado en varios medios.

Américo en su peor momento: ¡Hay Que Decirlo! denuncia agresión del cantante

Aguilar explicó que tras seguir al cantante hasta un servicentro, Américo no accedió a entregar declaraciones y respondió con molestia a las preguntas. “Fue un momento bastante tenso, porque nosotros lo estábamos esperando y en ningún momento fuimos agresivos con él o con su staff”, relató el notero.

El periodista agregó que el chofer que lo acompañaba habría agredido físicamente al camarógrafo del equipo, Juan Pablo Leiva, aunque no se aprecia en las imágenes porque la cámara estaba enfocada en Américo. Aguilar afirmó que el golpe fue “un combo en el pecho”.

Además, el periodista sostuvo que Américo también tuvo una actitud “un poco violenta” con él al responderle que no le autorizaba a grabarlo, pese a encontrarse en un espacio público.

Según el programa, el incidente se produjo tras un show del artista en la comuna de Palmilla, en la Región de O’Higgins, donde el equipo de Canal 13 lo abordó para intentar obtener declaraciones sobre distintos temas de su vida personal y profesional.

En el relato compartido en pantalla, el periodista y su equipo explicaron que no hubo provocación por su parte y que la agresión fue injustificada.

Hasta el momento no ha habido una versión oficial por parte de Américo o su equipo de trabajo frente a estas acusaciones. Tampoco se ha informado si se realizará alguna acción legal tras lo ocurrido o si hay grabaciones complementarias que respalden las versiones del equipo de ¡Hay que decirlo!.