Américo rompe el silencio y entre lágrimas habla del quiebre con Yamila Reyna en medio de show: “Han sido días difíciles”

Américo se refirió públicamente a su ruptura con Yamila Reyna en medio de su presentación en la Fiesta de la Vendimia de Palmilla.

A una semana de la sorpresiva ruptura de su relación sentimental con Yamila Reyna, Américo abordó públicamente su ruptura y realizó un descargo en medio de un show.

Durante su presentación en la Fiesta de la Vendimia de Palmilla, en la Región de O’Higgins, el artista pidió respeto para él y para la actriz, teniendo en cuenta la ola de especulaciones que han surgido producto de los motivos de su separación.

Bajo este contexto, Américo comenzó diciendo que “han sido días muy difíciles, muy duros para mí y para otros también, y la verdad es que me ha tocado ver con mucho dolor, con decepción, con paciencia me ha tocado ver, escuchar, leer un montón de cosas. Puedo estar de acuerdo o no, pero si lo he hecho con mucho dolor”.

Américo rompió el silencio tras su quiebre con Yamila Reyna

En esa línea, se dirigió a los medios de comunicación que acudieron al lugar de su presentación: “Aprovechando que vinieron amigos, los medios, que vinieron desde Santiago hasta aquí, tenían mucho interés por hablar conmigo o por escuchar unas palabras, puedo decir que no puedo estar de acuerdo con su trabajo, pero sí los respeto, sí entiendo que lo hacen, y lo único que les voy a pedir es que me dejen hacer el mío, y el mío es cantar”.

A lo que agregó: “A los siete años cuando me subí a un escenario supe que era mi lugar seguro, y esperé todos estos días para estar en un lugar seguro, y poder decir, poder expresar un poco de mis sentimientos. Y aprovecho también a los mismos amigos y a todos, y a mi mismo, pedir un poco de tregua, de respeto, por una historia preciosa de la cual fueron todos testigos, una historia que fue real y bueno, se acabó. Esperaba que no de esta forma. De hecho esperaba que no se acabara. Pero así es la vida”.

“Si me permiten esta noche, para poder sacarme un montón de cosas que tengo adentro y que no he podido durante días, así como esta noche voy a entregar lo mejor de mí en este show, cantando, que me permitan también dedicarme este show a mí mismo, quiero dedicármelo, porque en cada canción sé que voy a expresar todo lo que siento. Y mucho respeto también pido por Yamila, por supuesto que sí, claro que sí”, cerró Américo en la Fiesta de la Vendimia de Palmilla.