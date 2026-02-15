Yamila Reyna aborda su abrupto quiebre con Américo: “El problema es él, no yo”

Por otro lado, la actriz compartió un fuerte dardo en sus redes sociales, citando una frase de Mario Benedetti que señala: “Hay que ser demasiado imbécil…”.

El quiebre de la relación sentimental entre Américo y Yamila Reyna ha remecido el mundo del espectáculo, teniendo en cuenta que la ex pareja tenía planes para contraer matrimonio.

En este contexto, se ha desatado una ola de especulaciones respecto a las causas de la separación, la cual se habría producido tras una violenta discusión después de participar en el Festival de Empedrado, en la Región del Maule.

El primero en referirse públicamente a esta situación fue Américo, quien en su presentación en la Fiesta de la Vendimia de Palmilla, en la Región de O’Higgins, pidió respeto para él y para la actriz, señalando que “han sido días muy difíciles”.

Ahora, se dio a conocer un adelanto de Primer Plano, donde se puede apreciar la forma en que Yamila Reyna enfrenta los micrófonos del programa, pidiendo que “no me busquen a mí” por la mediática ruptura con Américo.

Esto, “porque el problema es él, no yo”, según declaró la comediante, cuyas declaraciones se emitirán completamente en el episodio de la noche de este domingo.

El enigmático mensaje que publicó Yamila Reyna tras su quiebre con Américo

En las últimas horas, la presentadora de TV utilizó sus redes sociales para publicar un fuerte mensaje, que podría tener relación con su ruptura con el cantante nacional.

Por medio de las historias de su cuenta de Instagram, la trasandina compartió una frase de Mario Benedetti que señala: “Hay que ser demasiado imbécil para destruir a la única persona que se atrevió a querer tu desastre”.