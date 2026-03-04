Tony Levin, de Stick Men y King Crimson: El regreso de un escudero del prog-rock

La leyenda de King Crimson y mano derecha de Peter Gabriel regresa a Chile con Stick Men, banda de rock progresivo con que se estará presentando el próximo viernes 13 de marzo.

Hay pocos músicos con un look tan característico como Tony Levin. Con su cabeza perfectamente rasurada y su bigote frondoso negro, el bajista ha hecho una larga carrera como parte esencial de King Crimson y también como acompañante de Peter Gabriel, Paul Simon y Lou Reed.

Con ese currículo, no hay duda que el músico estadounidense es uno de los escuderos principales de la larga historia del rock, lo que hace que su presentación del próximo viernes 13 de marzo, en el Teatro Nescafé de las Artes (entradas por Ticketmaster), sea una oportunidad única no solo para verlo como parte de Stick Men, sino para revivir los clásicos de King Crimson, en lo que es un nuevo concierto del ciclo que organiza Stgo. Fusión.

Junto Levin, Stick Men está conformado por el baterista Pat Mastelotto, quien también cuenta con una extensa trayectoria dentro del rock progresivo y como músico de sesión en diversos proyectos como Mr. Mister, The Sugarcubes y Hall & Oates, hasta King Crimson —banda a la que se sumó en 1994 y donde se convirtió en el baterista que más tiempo ha ocupado ese puesto dentro del grupo—.

El trío se completa con el alemán Markus Reuter, multiinstrumentista que llegará a mostrar su talento con la touch guitar, instrumento que tiene la particularidad de no poder ser rasgueado. También productor, Reuter comenzó en la música con el piano, luego estudió guitarra bajo el método Craft de Robert Fripp y más tarde adoptó el instrumento que hoy lo acompaña en sus giras.

Siempre en búsqueda de expandir los límites de lo que pueden lograr con su música, el trío aprovechó su última gira por Estados Unidos para escribir un nuevo álbum: Brutal, el que recibió los elogios de la crítica especializada en rock progresivo. Junto a este nuevo material, también interpretarán clásicos de Stick Men y de King Crimson, como “Cusp”, “Prog Noir”, “Red” y “The Talking Drum”.

Para Tony Levin la exploración de sonidos poco convencionales en el bajo y el Champan Stick ha sido su llamado de vida. “El Stick tiene un sonido único, incluso cuando se toca como bajo. Eso me ha resultado muy útil, especialmente en la música progresiva, que valora tener un enfoque singular, no simplemente hacer las cosas de la manera habitual. Además, la afinación del Stick es poco convencional, lo que me ha ayudado a alejarme del concepto típico de ‘cuatro cuerdas como siempre’ del bajo. Así que, desde el inicio de la banda Stick Men, decidí que solo tocaría el Stick en esta música, no el bajo”.

— El año pasado lanzaron Brutal, un álbum que recibió amplio reconocimiento de la crítica. ¿Qué estaban buscando con este disco?

“Hemos descubierto nuevas formas de escribir nuestra música juntos, lo que ha sido muy estimulante para nosotros, y estamos creando una música con un filo más duro del que normalmente hacemos en la banda (de ahí el título, Brutal). En realidad, es un EP y funciona como una introducción al CD completo que lanzaremos en junio. Tocaremos algo de música de Brutal, otras piezas del próximo CD, algunas composiciones anteriores de Stick Men y, por supuesto, piezas de King Crimson, porque sabemos que los fans disfrutan eso”.

— En los últimos años el interés por el rock progresivo ha conectado con nuevas audiencias. Desde tu perspectiva, ¿qué explica este resurgimiento? ¿Crees que hay elementos del género que lo hacen especialmente relevante hoy?

“Me alegra eso, pero como la mayoría de los músicos, estoy ocupado haciendo mi música (grabando y de gira) y no sigo muy de cerca lo que ocurre en la industria.”

— Hace algunos meses estuviste en Chile con Beat, una banda que revisita el icónico material de King Crimson de los años 80 junto a músicos como Adrian Belew, Steve Vai y Danny Carey. ¿Qué te atrajo de este proyecto y cómo ha sido volver a ese repertorio desde una perspectiva sonora contemporánea?

“Ha sido un lindo desafío revisitar esa música, que es bastante especial. Y hacerlo con músicos tan grandes ha sido un verdadero placer. Adrian llevaba años intentando concretar el proyecto —reunir a los músicos, coordinar agendas—, lo cual no es fácil cuando todos estamos en tantas otras bandas. Una vez que comenzamos a girar fue sencillo y muy divertido. Especialmente para mí, fue estimulante musicalmente (¡que me dieran una patada!) por parte de Danny y Steve, quienes eran nuevos en este repertorio”.

— Has tocado con artistas tan diversos como Peter Gabriel, Robert Fripp, Paul Simon, Lou Reed, David Bowie, entre muchos otros. Entre todos los músicos con los que has compartido estudio o escenario, ¿hay alguien cuya forma de trabajar haya marcado especialmente tu propia aproximación a la música?

“Creo que he sido influenciado por todos esos artistas, sin duda, pero también por muchos de los excelentes músicos con los que he tenido la suerte de trabajar. Como bajista, puedes aprender lecciones tanto de instrumentistas de otros instrumentos como de cantantes, no solo de otros bajistas”.

— La gira Secret World de Peter Gabriel es considerada una de las más memorables de todos los tiempos. En el contexto de tu relación de décadas con Peter Gabriel, ¿qué significa esa gira para ti específicamente y qué lugar ocupa en tu carrera junto a otros hitos como tu trabajo con King Crimson o tus proyectos solistas?

“Fue especial, sin duda. Todas las giras de Peter son excepcionales para mí (y para los fans). Esa en particular contó con músicos extraordinarios y en gran número, y como es habitual con Peter, la puesta en escena y la producción fueron únicas”.

— Finalmente, ¿qué pueden esperar tus fans chilenos esta vez en tu presentación con Stick Men?

“Estamos muy entusiasmados de volver a Chile, por supuesto. Tenemos música nueva que es muy especial para nosotros y también tocaremos material clásico de Stick Men. Nos gusta incluir algo de improvisación en el show, para asegurarnos de que sea distinto a cualquier otra presentación. Y, por supuesto, interpretaremos música de King Crimson, porque sabemos que compartimos con los fans el amor por ese repertorio”.