Natalia Duco y plan de infraestructura deportiva anunciado por Kast: “No es un traje a la medida de la U”

Natalia Duco descartó que en la implementación y construcción de recintos y estadios haya inversión pública, aclarando que “lo que hace el ministerio es un rol articulador”.

AGENCIA UNO

Natalia Duco, ministra de Deporte, tuvo palabras para el plan de infraestructura deportiva anunciado por el presidente José Antonio Kast en la pasada Cuenta Pública, descartando que tenga como principal fin cumplir el sueño de levantar un estadio para la U.

La secretaria de Estado dejó en claro que “no es un traje a la medida de la Universidad de Chile. Es un proyecto nacional con foco regional, con foco de equilibrar las brechas que hay a nivel comunal dentro de las regiones y no solamente direccionado al fútbol, sino que a todos los deportes”.

Consultada sobre un potencial encuentro con la dirigencia de Azul Azul, Duco puntualizó que existe disposición y que serán tratados bajo el mismo criterio aplicado a cualquier otra institución.

En esta línea, la ministra de Deporte también dio luces de cuándo se pondrá en marcha el plan de infraestructura deportiva: “La mesa la vamos a anunciar en un plazo máximo de dos semanas. Vamos a anunciar sus integrantes y ahí vamos a ir dando los pasos siguientes con un diagnóstico a nivel nacional, regional y sobre todo con foco de brechas comunales”.

Junto con ello, Natalia Duco descartó que en la implementación y construcción de recintos y estadios haya inversión pública, aclarando que “lo que hace el ministerio es un rol articulador”.

“Tenemos que buscar soluciones. ¿Y cómo son las soluciones? Ingresar recursos privados para poder ir a solucionar todas las necesidades que hay de infraestructura en nuestro país”, concluyó.