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A qué hora comenzará la preventa exclusiva de entradas para BTS en Chile y dónde comprarlas

De acuerdo con lo confirmado por la organización, la venta general está programada para el próximo viernes 10 de abril.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
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Para los días 16 y 17 de octubre de este año, en el Estadio Nacional, están programados los dos conciertos del exitoso grupo BTS en Chile, a casi diez años de su última presentación en el país.

De acuerdo con lo previsto, este martes 7 de abril comienza la preventa exclusiva de entradas para los fanáticos de la banda de K-Pop, aunque no está abierta a todos los interesados.

Según precisó la organización, solamente podrán acceder a estas entradas quienes adquirieron la membresía, que tiene un valor de 17.88 dólares (16.424 pesos chilenos) y permite el acceso a contenido oficial, merchandising exclusivo y participar en sorteos y eventos especiales.

A qué hora parte la preventa de entradas para BTS en Chile

La preventa ARMY Membership para los conciertos de BTS comienza este martes a las 13:00 horas y podría extenderse hasta el miércoles 8 de abril a las 22:00 horas o hasta agotar stock.

Quienes deseen adquirir sus entradas en esta modalidad deben ingresar a Ticketmaster y, una vez allí, ingresar el código o RUT ARMY al momento de la compra.

Quienes no pagaron la membresía o, pese a tenerla, no alcancen a comprar sus entradas, deberán esperar el inicio de la venta general, que se iniciará el viernes 10 de abril, a partir de las 13:00 horas.

Los precios de las entradas con cargo por servicio para BTS son los siguientes:

  • Pacífico Lateral Sur: $99.875
  • Pacífico Lateral Norte: $99.875
  • Galería Sur: $111.625
  • Galería Norte: $111.625
  • Andes Alto Sur: $146.875
  • Andes Alto Norte: $146.875
  • Andes Alto Centro: $158.625
  • Andes Bajo Sur: $164.500
  • Andes Bajo Norte: $164.500
  • Andes Bajo Centro: $182.125
  • Movilidad Reducida: $217.375
  • Pacífico Bajo: $217.375
  • Pacífico Alto: $264.375
  • Cancha Andes: $293.750
  • Cancha Pacífico: $293.750
  • Pacífico Medio: $528.750

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