A qué hora comenzará la preventa exclusiva de entradas para BTS en Chile y dónde comprarlas

De acuerdo con lo confirmado por la organización, la venta general está programada para el próximo viernes 10 de abril.

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Para los días 16 y 17 de octubre de este año, en el Estadio Nacional, están programados los dos conciertos del exitoso grupo BTS en Chile, a casi diez años de su última presentación en el país.

De acuerdo con lo previsto, este martes 7 de abril comienza la preventa exclusiva de entradas para los fanáticos de la banda de K-Pop, aunque no está abierta a todos los interesados.

Según precisó la organización, solamente podrán acceder a estas entradas quienes adquirieron la membresía, que tiene un valor de 17.88 dólares (16.424 pesos chilenos) y permite el acceso a contenido oficial, merchandising exclusivo y participar en sorteos y eventos especiales.

A qué hora parte la preventa de entradas para BTS en Chile

La preventa ARMY Membership para los conciertos de BTS comienza este martes a las 13:00 horas y podría extenderse hasta el miércoles 8 de abril a las 22:00 horas o hasta agotar stock.

Quienes deseen adquirir sus entradas en esta modalidad deben ingresar a Ticketmaster y, una vez allí, ingresar el código o RUT ARMY al momento de la compra.

Quienes no pagaron la membresía o, pese a tenerla, no alcancen a comprar sus entradas, deberán esperar el inicio de la venta general, que se iniciará el viernes 10 de abril, a partir de las 13:00 horas.

Los precios de las entradas con cargo por servicio para BTS son los siguientes: