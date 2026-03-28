BTS y Festival MUDA programados la misma fecha en el Estadio Nacional: las críticas apuntan al IND

Mientras se espera que más de 60 mil fanáticos lleguen hasta el coliseo para ver a BTS, el Festival MUDA pronostica que su público será de 50 mil personas.

En las últimas horas se confirmó el esperado regreso de BTS, los reyes del K-pop, a nuestro país con dos presentaciones en el Estadio Nacional, el 16 y 17 de octubre, como parte de su gira ARIRAG.

Sin embargo, en dicha fecha también se realizará el Festival MUDA, centrado en la música chilena y en la defensa de los derechos humanos, en el parque del mismo recinto, lo que sorprendió a los organizadores del MUDA.

Marcelo Acevedo, vocero de MUDA y presidente de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, recordó que la administración del Estadio Nacional está en manos del Instituto Nacional del Deporte (IND), por lo que apuntó al Gobierno para generar las medidas de seguridad adecuadas para albergar ambos eventos.

“Nosotros seguimos todo el conducto regular, como corresponde en este tipo de eventos, con quienes administran el Parque Estadio Nacional. Nos sorprende no haber sido informados previamente por el Gobierno, considerando la magnitud de ambos eventos y las instancias de coordinación ya sostenidas”, declaró a The Clinic.

Mientras se espera que más de 60 mil fanáticos lleguen hasta el coliseo para ver a BTS, el Festival MUDA pronostica que su público será de 50 mil personas, lo que para Acevedo “da a cuenta de la magnitud del evento y de la importancia de que se desarrolle con la planificación y las condiciones que corresponde”.

“Lo mínimo que esperamos es seriedad institucional. Un país que apuesta por la cultura puede albergar más de un evento relevante, pero requiere planificación, coordinación y respeto por los equipos, artistas y públicos involucrados”, cerró el vocero de MUDA.