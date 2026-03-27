Las entradas contarán con una preventa exclusiva para fanáticos inscritos en Army Membership, la cual comenzará el 7 de abril a las 13:00 horas.

La productora DG Medios confirmó todos los detalles para los esperados conciertos de BTS en Chile, en el marco de su gira de reunión titulada ARIRANG.

La banda surcoreana se presentará los días 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, marcando su regreso al país con un espectáculo que también incluirá su más reciente trabajo discográfico.

El anuncio pone fin a la incertidumbre que existía en torno a la realización de los shows, luego de que el Ministerio del Deporte señalara que los eventos deportivos tendrían prioridad sobre otros espectáculos. Finalmente, los conciertos fueron ratificados y se llevarán a cabo en las fechas previstas.

El grupo, integrado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, vuelve a Chile en medio de una alta expectación por parte de sus seguidores, quienes han esperado su regreso tras el receso de la banda.

Entradas para BTS en Chile superan los $500 mil y desatan alta expectación entre fans

Las entradas contarán con una preventa exclusiva para fanáticos inscritos en Army Membership, la cual comenzará el 7 de abril a las 13:00 horas.

En tanto, la venta general se iniciará el 10 de abril, también desde las 13:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

Respecto a los precios, estos irán desde los $99.875 hasta los $528.750, dependiendo de la ubicación dentro del recinto.

Precio de las entradas