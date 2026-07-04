BTS más cerca del Nacional: productora se abre a instalar estructura que proteja la cancha 

Tras días de incertidumbre por la negativa inicial a autorizar el Estadio Nacional, DG Medios aceptaría instalar una estructura tipo mecano para resguardar el césped, tal como planteó la ministra Natalia Duco.

Uno de los espectáculos internacionales más esperados del año está cerca de asegurar su escenario original. DG Medios se allanó a los términos del Ministerio del Deporte y aceptaría incorporar una estructura que proteja la cancha del Estadio Nacional, condición para que los conciertos de BTS no salgan del Coliseo Central.

Los shows del grupo surcoreano están agendados para el 14, 16 y 17 de octubre, pero su realización en el principal recinto deportivo del país quedó en suspenso luego de que no se autorizara inicialmente su uso para el espectáculo, lo que desató el reclamo masivo de las “Army” —como se conoce a las fans de la banda— y abrió la puerta a que los recitales se trasladaran a otro escenario.

Según información publicada este sábado por The Clinic, la productora liderada por Carlos Geniso mostró apertura en sus últimos acercamientos con la cartera que encabeza Natalia Duco y está dispuesta a aceptar la alternativa que le planteó el Mindep para mantener los conciertos en el Coliseo Central, incorporando una estructura destinada a proteger el césped del recinto.

La fórmula fue detallada públicamente por la propia ministra el viernes, cuando transparentó las soluciones ofrecidas a la productora: “Que la productora incorpore una estructura tipo mecano, que distribuya las cargas y proteja la cancha”, explicó Duco.

La otra alternativa que estaba sobre la mesa era el traslado de los shows a recintos como la explanada del Parque Estadio Nacional o el Parque Cerrillos, opción que quedó descartada, de acuerdo con el citado medio.

El acuerdo entre las partes aún no está cerrado. Sin embargo, las conversaciones se encuentran avanzadas y la solución definitiva podría concretarse en los próximos días, con lo que se despejaría la incertidumbre que ha rodeado al que se perfila como el evento musical más masivo del año en Chile.