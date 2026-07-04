“Gracias al cariño de la gente…”: las emotivas palabras de Ignacio Kliche en el velorio de su papá Fernando

El funeral del actor uruguayo se efectuará al mediodía de este domingo, en el crematorio del Parque del Recuerdo.

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Emotivas palabras le dedicó este sábado Ignacio Kliche a su fallecido padre, Fernando, durante el velorio que se realiza desde las 9 de la mañana en la parroquia Jesús Nazareno, ubicada en Manuel Montt 797, en la comuna de Providencia.

Hasta el lugar llegaron cientos de personas para despedir al actor uruguayo, cuyo deceso confirmó este viernes ChileActores, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo informado, la muerte de Fernando Kliche se debió a un fulminante cáncer de páncreas, por lo que estaba siguiendo un tratamiento paliativo.

Las palabras de Ignacio en el velorio de Fernando Kliche

Entre los que llegaron a la parroquia estuvieron varios de los siete hijos de Fernando Kliche y, uno de ellos, Ignacio, tomó la palabra para referirse a su padre, destacando el afecto que siempre le mostraron los chilenos.

“La gente nos conoce por los personajes, pero me quiero quedar con algo. Cada vez que caminábamos por cualquier lado, estaba el cariño de la gente“, manifestó.

En esa línea, indicó que “hay cosas que uno puede comprar, pero hay cosas que se ganan. Hoy llegamos temprano con mis hermanos y hubo gente que salió del trabajo y vino a darle una despedida. Eso era mi padre“.

“El cariño real que yo viví estando con mi padre y viajando por todo Chile, eso es con lo que me quedo“, recalcó a continuación.

En la parte final de sus palabras, Ignacio Kliche recalcó que “estamos acá con mis hermanos y estuvimos todo el tiempo con él“, concluyó.

Quien también acudió al velorio fue la actriz Katty Kowaleczko, la que su colega “nunca paró de escribir y hacer sus obras de teatro”, al tiempo que aseveró que “era coqueto y encantador“.