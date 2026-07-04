La cautelar con la que quedó el exseremi detenido por hacerse pasar por carabinero en La Serena

La exautoridad regional, de profesión odontólogo, fue imputada por cuatro delitos en el Juzgado de Garantía.

CAPTURA.

Un plazo de 120 días para la investigación otorgó este sábado el Juzgado de Garantía de La Serena, tras culminar la formalización del exseremi de Salud Matías Letelier, detenido por hacerse pasar por carabinero.

La exautoridad de la Región de Coquimbo fue arrestada el viernes en la Avenida del Mar de la mencionada ciudad, momento en que efectivos policiales lo sorprendieron cuando estaba realizando fiscalizaciones a vehículos mientras lucía ropas de carabinero.

De acuerdo con lo que informó el capitán de Carabineros, Óscar Valdés, todo se originó luego de que vecinos alertaron de la presencia en el sector de un hombre vestido como funcionario policial, con un arma al cinto.

A la vez, durante el procedimiento se estableció que Letelier se desplazaba en un auto que tenía encargo vigente por robo.

Al momento de su arresto, Letelier manifestóó que “tenía un gran cariño por Carabineros y siempre quiso ser uno“, aseveró el coronel Juan Escobar, de la Prefectura de Carabineros de Elqui

La para el exseremi que se hizo pasar por carabinero

Según la resolución del Juzgado de Garantía, el exseremi de Salud, de profesión odontólogo, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva con caución.

De esta forma, Matías Letelier podría quedar en libertad si paga una fianza de 2 millones de pesos, tras lo cual se implementarían las cautelares de arraigo nacional y firma semanal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público lo imputó por los delitos de usurpación de funciones policiales, porte de arma de fuego adaptable, uso de uniforme policial y receptación de placa patente.

“Se pidió la medida cautelar más grave de esa prisión preventiva, con un peligro de fuga, teniendo presente la cantidad de ilícitos y que, sumados todos, hay un cierto grado de probabilidad de que se pueda cumplir en pena privativa de libertad, a lo que el tribunal accedió, fijando como caución por existir un peligro de fuga la suma de 2 millones de pesos”, explicó posteriormente el fiscal Juan Pablo Aguilera.