La contradicción a la que apuntó Moreira y que tensiona aún más las relaciones al interior del oficialismo

Aseveró que si no se consigue coordinar una estrategia común frente a los proyectos de ley en el Congreso Nacional, la única que saldrá beneficiada será la izquierda.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador de la UDI, Iván Moreira, aseguró que el Partido Republicano “debe aprender a trabajar en equipo”, a la vez que criticó que algunos integrantes de la colectividad del presidente José Antonio Kast se sientan más cercanos a un partido de la oposición que con Chile Vamos.

Moreira abordó la situación que vive el Ejecutivo tras la cita que mantuvo el mandatario con los timoneles de los partidos oficialistas, luego de la cual el jefe de Estado planteó que “tenemos que afiatar las confianzas y eso corresponde en gran parte al gobierno“.

“Para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación, y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día“, apuntó el presidente Kast.

La contradicción que mencionó Moreira y que tensiona al oficialismo

Iván Moreira se refirió a las diferencias al interior del oficialismo entre los republicanos y Chile Vamos en la entrevista que le concedió a El Mercurio, en la cual también abordó a la posibilidad de que, en el actual contexto político, se conforme una nueva coalición de centroderecha.

“Me parece una contradicción que algunos republicanos se sientan más cómodos con un partido que se declara oposición amigable, entre comillas (PNL), que con Chile Vamos, que asumimos con convicción el desafío de acompañar al presidente José Antonio Kast”, criticó el vicepresidente del Senado.

Apuntó, a la vez, que actuar como gobierno en las mañanas y acercarse a facciones opositoras en las tardes triza los lazos del sector.

El parlamentario gremialista aprovechó la ocasión para emplazar al Partido Republicano a revisar su comportamiento legislativo y a asimilar las dinámicas de la disciplina multipartidista.

Según aseveró, si el oficialismo no consigue coordinar una estrategia común frente a los proyectos de ley en el Congreso Nacional, la única que saldrá beneficiada será la izquierda.

“Al sector político que nos ataca quiero decirle que esa derechita cobarde es la primera, con lealtad, en defender al presidente Kast en este momento en que en nuestro sector se producen divisiones“, concluyó.