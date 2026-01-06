Esposa de Ángelo Pierattini confirmó que salió de la UCI: será sometido a diversas evaluaciones

El compositor y guitarrista de la banda Weichafe continuará su recuperación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El compositor y guitarrista de la banda chilena Weichafe, Ángelo Pierattini, salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de acuerdo con lo que confirmó su esposa, Begoña Olavarría, a través de la cuenta de Instagram del músico.

A través del mismo medio, Olavarría informó que su marido continuará su recuperación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Señaló a la vez que, con el propósito de descartar daño a las funciones cognitivas o un traumatismo encéfalo craneano, Ángelo Pierattini tendrá que ser sometido a diversas evaluaciones médicas y neuropsicológicas.

“De momento está despierto, comunicativo, sensible e inquieto. Sabe que no puede volver de una, pero ganas no le faltan“, posteó Begoña Olavarría en las historias del Instagram.

El homenaje de la SCD a Ángelo Pierattini

Por otra parte, este lunes, en el aniversario 39 de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), su presidente, Rodrigo Don Rorro Osorio, le dedicó unas palabras a Pierattini: “Queremos decirte que tu música es esa luz. Esta luz que nos hace brillar a todos nosotros. Muchas gracias“.

La semana pasada, Ángelo Pierattini fue internado de urgencia tras sufrir un grave accidente automovilístico en la Ruta 68, cuando fue impactado por atrás por otro vehículo.

Debido a la gravedad de sus heridas, los médicos tomaron la decisión de inducir el coma con el propósito de ayudar a desinflamar un hematoma producto de una fractura en la cabeza.

El reporte también detalló que Pierattini sufrió además fracturas en cuatro costillas, así como complicaciones en los pulmones.