De Ney Matogrosso a Ana Tijoux: Teatro a Mil 2026 corona su edición más masiva con históricos estrenos en la capital

El certamen se prepara para bajar el telón este 25 de enero tras recorrer ocho regiones. Mientras Antofagasta cerró con éxito rotundo ante 20 mil personas, la capital se alista para hitos inéditos en sus últimos días, incluyendo un concierto íntimo de Ana Tijoux.

El festival ha logrado permear más de 40 comunas en ocho regiones del país, incluyendo Tarapacá, Valparaíso y Biobío. CEDIDA.

El verano en Chile ha vuelto a transformarse en un escenario vivo y palpitante, con panoramas para gente de todas las edades. El Festival Internacional Teatro a Mil 2026 entra en su semana decisiva, cerrando este fin de semana una de las ediciones más extensas y descentralizadas de su historia.

La magnitud del evento este año es palpable en las cifras y en el ambiente veraniego. La organización espera que el festival concluya superando los 400 mil asistentes en esta versión 2025. Este despliegue, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, ha logrado permear más de 40 comunas en ocho regiones del país, incluyendo Tarapacá, Valparaíso y Biobío.

René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Latinoamérica, enfatiza la trascendencia de esta alianza histórica que ya suma 33 años: “Estamos convencidos de que el arte sí importa: es un espacio que convoca, conecta y transforma. (…) El festival ha reunido a más de 14 millones de espectadores, con un 80% de acceso gratuito, lo que representa lo que en BHP entendemos como Valor Social”.



CEDIDA.

Despedida con leyendas y estrenos íntimos en la capital

Para esta semana de cierre, Santiago se reserva cartas de presentación inéditas que prometen marcar hitos en la cartelera nacional. El público podrá acceder a funciones en espacios emblemáticos como el Centro Gabriela Mistral (GAM), Matucana 100, Teatro UC, Teatro Universidad de Chile y el Teatro Municipal de Las Condes, además de los espectáculos de calle que han transformado el espacio público en un gran escenario cultural.

En un contraste íntimo y local, el sábado 24 de enero el GAM recibirá a Ana Tijoux junto a Gabo Paillao. La reconocida artista nacional se presentará por primera vez junto al pianista y director de orquesta en un concierto de piano acústico.

Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro a Mil, resume el espíritu de estos días finales: “Vemos que los públicos están deseosos de participar, conversar, contaminarse positivamente con la programación. Esto nos confirma que este festival debemos cuidarlo entre todos pues es patrimonio cultural de nuestro país”.



El norte como escenario de identidad y memoria

Si bien el cierre nacional se aproxima, el festival ya dejó una huella en el norte del país. La edición regional “Antof a Mil” concluyó una nueva versión el pasado 11 de enero con un éxito rotundo, convocando a más de 20 mil espectadores en Antofagasta, Mejillones y Peine.

El norte de Chile no fue solo un espectador, sino protagonista de una clausura con fuerte sello territorial. El cierre tuvo como escenario el Parque Brasil, donde la compañía chilena La Patogallina presentó el pasacalle “El gigante y los niños Wara Wara”, transformando la Avenida Brasil en un teatro al aire libre. Esta obra, inspirada en la cosmovisión andina y la figura del Gigante de Tarapacá, combinó marionetas de gran formato y acción coral para poner en valor la memoria y el patrimonio local.

La programación completa del Festival Internacional Teatro a Mil 2026 en todas las regiones del país —incluyendo las funciones gratuitas— está disponible en: https://teatroamil.cl/