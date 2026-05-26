Felipe Karadima Skarmeta: “Queremos que los jóvenes se atrevan a mostrar sus historias”

El director de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello aborda los pormenores de la quinta versión del concurso de Cuentos para Jóvenes, el auge de la escritura juvenil en Chile, y la necesidad de abrir más espacios para que las nuevas generaciones puedan publicar, leer y compartir sus historias.

Por estos días, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello está impulsando la quinta versión de su concurso nacional de cuentos para jóvenes, una iniciativa que busca fomentar la escritura, la lectura y abrir espacios para nuevas voces literarias en todo Chile.

Su director, Felipe Karadima Skarmeta, destaca que el certamen no solo ha revelado talento emergente, sino también las inquietudes, emociones y miradas de las nuevas generaciones. “Nos interesa promover la lectura y la escritura, pero también conocer qué están pensando los jóvenes y qué quieren expresar”, comenta.

El concurso contempla dos categorías —de 13 a 18 años y de 19 a 25— y está abierto a participantes de todo el país. Los cuentos son de temática libre y pueden enviarse de manera online.

Según Karadima Skarmeta, uno de los aspectos más sorprendentes del certamen ha sido la masiva convocatoria que ha alcanzado en sus distintas versiones. “Cuando comenzamos, nunca pensamos que llegarían 400, 500 o incluso 600 cuentos por edición. Y además nos llegan textos desde lugares muy apartados de Chile, no solamente de Santiago o de las grandes ciudades”, señala.

El director de Extensión Cultural explica que muchos jóvenes escriben, pero no siempre encuentran instancias para compartir sus trabajos o medirse en espacios formales. “Hay muchos jóvenes que quieren escribir, pero no se atreven o no tienen oportunidades para mostrar lo que hacen. Este concurso busca justamente darles ese impulso”, afirma.

Uno de los casos más emblemáticos es el del escritor chileno Andrés Montero, actual presidente del jurado, quien participó en los primeros concursos literarios organizados por la universidad cuando aún estaba en el colegio. “El mismo Andrés cuenta que haber ganado uno de esos concursos fue el empujón que necesitaba para decidirse a ser escritor”, relata.

Qué cuentan hoy los jóvenes

A lo largo de las distintas versiones, los relatos también han ido reflejando los cambios sociales y emocionales que atraviesan las nuevas generaciones. “En los primeros años aparecían muchos temas ligados a la pandemia, a la muerte y al encierro. Hoy vemos más historias familiares, relatos románticos y también mucho misterio o terror”, comenta.

Karadima Skarmeta cree que esto también dialoga con las tendencias literarias actuales entre los jóvenes lectores, especialmente el auge de la fantasía, la ciencia ficción y el suspenso.

Para el académico, el cuento sigue siendo uno de los formatos más relevantes de la literatura, especialmente para quienes comienzan a escribir. “Es un género más accesible para alguien que recién se inicia. Es distinto enfrentarse a un cuento de cinco páginas que a una novela de cien”, explica, advirtiendo que la brevedad no implica facilidad. “Un buen cuento exige muchísimo. En pocas palabras tienes que construir una historia atractiva, generar intriga y transmitir emociones”, sostiene.

Además de premios en dinero, el concurso contempla la publicación de un libro con los 20 cuentos finalistas —10 por categoría—, volumen que luego es entregado a sus autores impresos. “Para un joven de 15 o 20 años ver su cuento publicado en un libro físico es algo muy emocionante y significativo”, comenta.

Letras y Viñetas

Junto con el concurso, este año la UNAB realizará por primera vez el encuentro de literatura juvenil “Letras y Viñetas”, enfocado en lectores y creadores jóvenes. La actividad se desarrollará el próximo 6 de junio en el Campus Bellavista de la Universidad Andrés Bello y contará con conversatorios junto a escritores, booktubers e ilustradores vinculados al manga y la cultura juvenil.

A través de conversatorios, talleres, feria y encuentros con autores e ilustradores, esta jornada invita a descubrir las nuevas tendencias de la literatura, el manga, la ilustración y la narrativa visual. La actividad se realizará el sábado 6 de junio, entre 12:00 y 18:00 horas, en el Campus Bellavista de la UNAB (Bellavista 121), Providencia.

La participación es gratuita, con cupos limitados, por lo que la inscripción es gratuita. Inscripciones en cultura.unab.cl.