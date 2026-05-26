Ministro Arrau responde a las críticas de Camila Vallejo sobre plan de seguridad: “Es lo que vamos a implementar en estos días”

La exvocera de Gobierno afirmó que la administración de Kast nunca tuvo plan de seguridad, haciendo referencia a los dichos del propio ministro Arrau.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a los cuestionamientos de la exvocera Camila Vallejo, luego de que sostuviera que la actual administración no cuenta con un plan propio de seguridad.

El secretario de Estado explicó sus dichos, descartó que no haya plan y afirmó que el presidente José Antonio Kast fue electo a raíz de una estrategia definida en esta materia.

“Plan por supuesto que hay, el presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto al combate del delito, del crimen. Es lo que vamos a implementar en estos días”, comenzó diciendo.

La respuesta de Arrau a los dichos de Vallejo sobre el plan de seguridad de Kast

En este marco, Martín Arrau manifestó que “confundir los términos me llama mucho la atención. Esto de cuando hay una política pública, un plan… A la gente, estos papeles y discusiones políticas no hay cosas que le importe menos. Lo que importa es la efectividad, ver las mejoras de las cifras, ver el apoyo a nuestras fuerzas de orden y seguridad y las mejoras que podamos hacer para que ellos estén más protegidos para protegernos”.

Teniendo en cuenta lo anterior, dio a conocer que en los próximos días el Gobierno anunciará la estrategia de seguridad y convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

“Tenemos claro lo que hay que hacer, tenemos claro el apoyo a la policía, los cambios normativos legales”, sostuvo el ministro.

Para cerrar, Arrau defendió el trabajo que la actual administración viene haciendo desde antes de su instalación en La Moneda. “Hace más de un año estaba trabajando en el grupo de seguridad del Partido Republicano, desde ahí que ya teníamos completo un plan de seguridad”, aseveró.