Elecciones en Perú: Antauro Humala niega guerra con Chile si Roberto Sánchez se impone a Keiko Fujimori

“Me siento orgulloso de que seamos el único partido que mantenga en su programa la recuperación de las (tierras) cautivas”, dijo el líder ultranacionalista peruano.

El líder ultranacionalista de Perú, Antauro Humala, descartó este lunes que su país inicie una guerra con Chile para recuperar las regiones de Arica y Tarapacá, si el candidato presidencial Roberto Sánchez se impone a Keiko Fujimori en el balotaje del próximo domingo 7 de junio.

Así lo manifestó Humala al contradecir sus afirmaciones previas, cuando dijo en una entrevista que “si gana Sánchez, le declararemos la guerra a Chile“.

Pese a modificar sus dichos, el político manifestó que él mantiene la idea de reivindicar los territorios que su país perdió ante Chile en el marco de la Guerra del Pacífico.

Humala quiere recuperar Arica y Tarapacá de Chile

En esa línea, el líder aclaró que la idea de recuperar las regiones de Arica y Tarapacá corresponde únicamente a la doctrina política del etnocacerismo y no al programa oficial del candidato izquierdista.

“Yo he dicho hasta la saciedad, e incluso a la prensa chilena, que ese es un punto propio del etnocacerismo, y me siento orgulloso de que seamos el único partido que mantenga en su programa la recuperación de las (tierras) cautivas, porque somos fundamentalistas del nacionalismo”, recalcó Humala.

De cara a la segunda vuelta, tanto el centro como otras fuerzas de izquierda solicitaron a Sánchez que se desmarque del ultranacionalista antes de endosarle su respaldo de manera pública.

Y aunque el candidato no lo hizo de manera explícita, en la práctica el militar en retiro no está participando en las actividades electorales del candidato presidencial, como sí lo hizo en la primera vuelta.