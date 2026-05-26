Las condiciones que puso Putin para cancelar las deudas de hasta $125 millones a cada ruso

La oferta se enmarca en los esfuerzos desplegados por el gobierno ruso para mantener la ofensiva en su guerra con Ucrania.

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El Kermlin publicó este lunes el decreto a través del cual el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cancelará las deudas de los ciudadanos de hasta 10 millones de rublos (alrededor de 125 millones de pesos).

De acuerdo con lo que reportó la prensa de ese país, para concretar dicho compromiso, el mandatario puso una serie de condiciones que deben cumplir los interesados.

La oferta de Putin se enmarca en los esfuerzos desplegados por el gobierno ruso para mantener la ofensiva en su guerra con Ucrania.

Las condiciones de Putin para condonar las deudas

Según se establece en el decreto que firmó Putin, solo se beneficiarán de la cancelación de sus deudas quienes se alisten en el Ejército y se sumen a los desplegados en el campo de batalla.

El texto que publicó el Kremlin precisa que los rusos que firmaron un contrato militar después del 1º de mayo de este año, así como sus cónyuges, podrán obtener la exención de deudas.

Otra condición que se impone a los interesados es que el contrato debe tener una duración mínima de un año.

Además, deben estar destinados a “cumplir las tareas de la operación militar especial“, que es como se designa en Rusia a la guerra con Ucrania.

El gobierno ruso lleva más de cuatro años ofreciendo salarios atractivos a los hombres que se alistan para participar en la ofensiva a gran escala contra el país vecino.