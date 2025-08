¿Qué relación tenía Luis Mateucci con el Rey de Meiggs?

Siguen apareciendo antecedentes sobre las conexiones de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el Rey de Meiggs, con figuras del espectáculo. Esta vez, fue el turno de Luis Mateucci, quien tuvo que salir a aclarar una supuesta relación con el fallecido prestamista.

Los rumores surgieron luego de que se viralizara una fotografía en la que el chico reality argentino aparece compartiendo una comida con Reyes y otras personas, entre ellas Wilson Verdugo, quien actualmente está imputado como autor intelectual del asesinato de Reyes.

Debido a lo anterior, Mateucci rompió el silencio sobre su estrecha relación y admitió que el comerciante fue su manager.

“Yo no conozco a ninguno, solo a Felipe (el Rey de Meiggs), que era mi mánager. Él me sacaba a eventos y me invitó a una cena para ir a animar un festival”, explicó.

“Es una cena normal a la que me invitaron”, insistió Luis Mateucci de 37 años, quien quiso despejar dudas sobre una posible cercanía con el entorno del crimen que sacude al Barrio Meiggs.

“Ayer aclaré en un portal, Infama, que yo fui a esa cena y no conozco a nadie de esa comida, fui con Felipe que es mi mánager.. Fui a la cena de un evento que tenía. Fui, comí y el evento ni se hizo. Lo saludé, hola, chao y nos sacamos una foto como me saco 50 fotos en cenas, comidas por semana… “, detalló.

Junto a ello, se refirió sobre la conversación que tuvo con la esposa del Rey de Meiggs. “La esposa de Felipe Reyes (el hombre asesinado) me dice: ‘Por favor, acláralo, porque me están preguntando mucho y no tienes nada que ver’. Le pido mis disculpas a la familia, mis condolencias y lo quiero aclarar. No lo conocía a él (‘Rey de Meiggs’) ni a nadie que estaba en la mesa”, agregó Luis Mateucci.