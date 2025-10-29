¿Qué hacer este Halloween en Santiago? Casillero del Diablo ofrece una experiencia imperdible en Pirque

Una edición especial del tour nocturno de Casillero del Diablo en Pirque, que invita a vivir tres noches de vino, gastronomía y misterio, en una experiencia exclusiva. Disponible los días 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre con cupos limitados.

La Leyenda despierta una vez más en la bodega de Casillero del Diablo con “Hallowine”, una versión especial del reconocido Tour Nocturno, diseñado para celebrar Halloween en un ambiente que mezcla historia, vino y misterio. Cada noche los visitantes podrán recorrer el corazón de la Viña Concha y Toro, donde tradición y fantasía se entrelazan bajo la atmósfera más enigmática del año.

“Durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, el Centro del Vino Concha y Toro se transformará por completo para celebrar Halloween. En esta edición especial, el recorrido nocturno ofrecerá una puesta en escena única, con una entretenida experiencia que incluye, entre muchas sorpresas, una degustación de Casillero del Diablo, además de una cena de tres tiempos maridada con las distintas variedades de la marca, convirtiendo esta actividad en un encuentro imperdible para quienes buscan una celebración distinta y misteriosa”, explica Javier Brzovic, jefe de Comunicaciones de Casillero del Diablo.

“Queríamos ofrecer a nuestros visitantes una forma distinta de celebrar Halloween, combinando el encanto del vino con la magia y el misterio de esta fecha. En el Centro del Vino estamos en constante evolución para entregar experiencias memorables, y Hallowine es una muestra de ello: una invitación a disfrutar, a dejarse sorprender y a redescubrir este lugar en un ambiente completamente distinto”, agrega Brzovic.





