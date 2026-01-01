Cinco obras gratuitas para disfrutar de Teatro a Mil

El festival internacional que se desarrolla en Santiago y otras regiones cuenta con varios panoramas que son completamente gratis. Desde 31 Minutos hasta La Patogallina son parte de una cartelera que se puede disfrutar sin gastar un solo peso.

El festival Teatro a Mil en su afán por llegar a la mayor cantidad de público siempre ha contado con espectáculos gratuitos, para así poder llegar a distintos tipos de público. Acá recomendamos cinco obras por las que no hay que pagar y que sin dudas serán el deleite de toda la familia.

El Gigante y los niños Wara Wara (Chile)

De la compañía La Patogallina, viajeros del tiempo y el espacio, los niños (wara wara) de las estrellas aterrizan en nuestras ciudades para buscar al gigante dormido. En su búsqueda recorren las calles, conectándose con las comunidades locales para recolectar astros y energía, y así lograr su cometido. El gigante, en estado latente, lleva siglos recostado mirando hacia el espacio, leyendo los secretos del universo y sirviendo como un portal de nuestro planeta con el futuro. Los niños y la comunidad necesitan despertarlo de su sueño profundo para recibir su infinito conocimiento. Una vez reunida la energía suficiente, un rito colectivo logra despertar por unos instantes al gigante. Su voz resuena en todos los corazones, la música adorna su canto ancestral.

Cuando: 03 de enero, a las 20:30 horas, en Alameda General Bernardo O’Higgins esquina Zenteno (Santiago) | 06 de enero, a las 21:00 horas, en Playa Cavancha (Iquique) | 08 de enero, a las 20:30 horas, en Peine (Antofagasta) | 11 de enero, a las 21:00 horas, en el Parque Brasil (Antofagasta) | 14 de enero, a las 20:00 horas, en San Pablo con El Salitre (Pudahuel) | 15 de enero, a las 20:00 horas, en Malloquito y Progreso (Peñaflor) | 16 de enero, a las 20:00 horas, en el Estadio Municipal de San Felipe | 17 de enero, a las 20:00 horas, en Calle Republica con Camino Rinconada (Maipú) | 18 de enero, a las 20:00 horas, en Ernesto Riquelme y Santa Mercedes (San Bernardo) | 20 de enero, a las 20:00 horas, en Valle Grande con Camino del Sol (Lampa) | 21 de enero, a las 20:00 horas, en el Parque Juan Pablo II (Puente Alto) | 22 de enero, a las 20:00 horas, en 30 de Octubre con Los Comandos (Pedro Aguirre Cerda) | 23 de enero, a las 20:00 horas, en el Parque Las Palmeras (Renca) | 24 de enero, a las 20:00 horas, en Av. Las Torres y Nevado tres cruces (Peñalolén) | 25 de enero, a las 20:00 horas, en O’Higgins con Balmaceda (Buin).

Apesanteur (Francia)

El inspector Yuri Gagarin —el primer hombre enviado al espacio en abril de 1961 en la cápsula Vosto—- ha sido enviado por su oficina de investigación para cooperar con el inspector Froussard, quien se encontraba en la Tierra en la década de 1960. Esta colaboración atemporal oscila entre 2025 y un thriller cinematográfico, pero trabajan por una buena causa, porque tienen que rastrear una cadena de particulares crímenes para dar con el culpable. Basado en una noticia de la revista Voici, esta serie creada por Royal De Lux se mueve entre dos mundos, la ingravidez que conocemos de la gravedad y la ingravidez que experimentamos en nuestras emociones.

Cuando: Sábado 3, domingo 4, jueves 8 y viernes 9, a las 19:00 horas; martes 13, jueves 14, sábado 17, domingo 18, jueves 22, viernes 23, sábado 24, a las 19:30 horas, en el Parque Amengual, de Pudahuel.

31 Minutos: Don Quijote (Chile)

Tulio Triviño y compañía regresan al Festival Internacional Teatro a Mil 2026 para presentar en vivo su disparatada versión de la obra de Cervantes, homenajeando con frescura y humor esta inmortal novela de cuatro siglos.

Juan Carlos Bodoque interpreta a Miguel de Cervantes; Tulio Triviño a Don Quijote, Juanin Juan Harry a Sancho, Patana a Pantonia, la sobrina del hidalgo; y Policarpo al posadero. Así, el universo del aplaudido programa infantil 31 Minutos se traslada a la obra de Cervantes en una parodia teatral para niños y adultos que recrea elementos esenciales de la historia, manteniendo algunos de sus aspectos más innovadores: el autor como personaje de la obra, la existencia del libro dentro de la misma novela, etc.

La versión títere del clásico de la literatura es bastante fidedigna al texto original, ya que conserva diálogos enteros de la novela como modo de poner en valor su vigencia.

Cuando: Sábado 3, a las 16:00 y 19:30 horas; y miércoles 14, a las 20:00 horas, en el Teatro del Lago de Frutillar.

Océano: los peces inundan la calle (Chile)

Cardúmenes de peces y mamíferos acuáticos, que son parte del ecosistema del mar chileno, inundan las calles de la capital en medio de luces y colores vibrantes. Este increíble pasacalle, en el que participan 22 especies nativas de nuestro maritorio austral, invita al público a ser parte de la cruzada de un náufrago, antes autoproclamado rey de la Plastierra —una isla flotante de plástico en las aguas del Pacífico Sur— para defender el ecosistema marino, reciclar y comprometerse con el uso consciente del plástico.

Cuando: 04 de enero, a las 21:30 horas, en Av. Condell con Arturo Pratt (Renca) | 07 de enero, a las 21:30 horas, en Víctor Troncoso con Gerardo Muñoz (Buin) | 08 de enero, a las 21:30 horas, en Aeropuerto con Av. 5 de Abril (Estación Central) | 09 de enero, a las 21:30 horas, en San Felipe | 10 de enero, a las 21:30 horas, en Teniente Cruz con Travesía (Pudahuel) | 11 de enero, a las 21:30 horas, en Calle Cooperación y Plano regulador (Pedro Aguirre Cerda) | 13 de enero, a las 21:30 horas, en Av. 5 de abril 779 (Maipú) | 14 de enero, a las 21:00 horas, en Santa Teresa con Incahuasi (San Bernardo) | 15 de enero, a las 21:30 horas, en Av. Los Halcones y Av. La Hacienda (Lampa) | 16 de enero, a las 21:30 horas, en Av Fermin Vivaceta y Las Enredaderas (Independencia) | 17 de enero, a las 21:30 horas, en Av. Carrascal y General Brayer (Quinta Normal) | 18 de enero, a las 21:30 horas, en Camino El Chalaco nº70 (Pirque) | 21 de enero, a las 21:30 horas, en Llano Subercaseaux; Ramón Subercaseaux (San Miguel) | 22 de enero, a las 21:30 horas, en el Centro Cultural de Casablanca | 23 de enero, a las 21:30 horas, en el Parque Municipal El Trapiche (Peñaflor) | 24 de enero, a las 21:30 horas, en Av. Bicentenario y Alonso de Córdoba (Vitacura) | 25 de enero, a las 21:30 horas, en La Calera.

El Encanto de la Marioneta Oriental (China)

Desde China llega Chile, y Latinoamérica, un espectáculo de la Compañía de Marionetas de Rugao en el que, por medio de 11 relatos de títeres, varillas, telas y música folclórica, cautivarán a grandes y pequeños. El encanto de la marioneta oriental se construye en base a cultura china, abordando elementos de ópera, vestuario, fábulas y leyendas de este gran país asiático.

Cuando: Jueves 22, viernes 23, sábado 24 y domingo 25, a las 20:00 horas, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural de Puente Alto Alcalde Juan Estay, de Puente Alto.