De la pantalla a ParqueMet: Minecraft llega a Chile con experiencia inmersiva y así será el recorrido al aire libre

“Queremos que durante ese recorrido las personas sientan que realmente entraron en otro mundo”, afirmó a EL DÍNAMO, Dana Jünemann, gerenta de Red Eyes Concerts, quien está detrás de la producción del evento.

Minecraft sale de la pantalla para sumergirse en la noche en una gran aventura inmersiva, la cual tendrá su segundo estreno en Latinoamérica en Santiago, a partir del próximo 8 de octubre de 2026 en ParqueMet. Se trata de Minecraft Experience: Moonlight Trail, una experiencia al aire libre completamente nueva donde los fanáticos podrán descubrir un mundo nocturno único, construido a partir del popular videojuego.

Los asistentes durante una hora podrán realizar un recorrido que tendrá una extensión aproximada de un kilómetro y estará dividido en ocho biomas interactivos, con escenarios que incluyen ruinas antiguas, bosques de cerezos, cuevas luminosas y cascadas.

En este marco, los visitantes podrán fabricar objetos, recolectar recursos y enfrentar a los icónicos mobs, avanzando colaborativamente en una misión cuyo objetivo será restaurar el antiguo Beacon (Faro), uno de los elementos más reconocibles del universo Minecraft. Quienes finalicen la aventura recibirán además una capa digital exclusiva de edición limitada para Minecraft: Bedrock Edition.

Los detalles de la experiencia inmersiva nocturna de Minecraft en Chile

“Las personas se van a encontrar con una experiencia completamente distinta a lo que conocen de Minecraft. No vienen solamente a mirar, sino a recorrer y ser parte de la experiencia. Una de las cosas que más nos entusiasma es que el entorno natural del Parque Metropolitano también se convierte en parte de la experiencia. Queremos que durante ese recorrido las personas sientan que realmente entraron en otro mundo”, dijo a EL DÍNAMO, Dana Jünemann, gerenta general de Red Eyes Concerts.

Respecto a cómo se equilibra la narrativa de la misión para que sea atractiva tanto para jugadores experimentados como para niños o padres que no conocen el videojuego, Jünemann sostuvo: “Para quienes conocen el juego, hay muchos elementos, referencias y detalles que van a reconocer y disfrutar. Pero la experiencia está construida para que también pueda vivirla alguien que nunca ha jugado Minecraft”.

“La narrativa y el recorrido van guiando al visitante de manera muy natural. Los niños pueden descubrir el mundo desde la curiosidad y el juego, mientras que los adultos pueden disfrutar de la experiencia visual, la ambientación y el hecho de compartirla con sus hijos. En definitiva, el conocimiento del videojuego es un plus, pero no un requisito para pasarlo bien“, añadió.

La organización del evento espera recibir cerca de 100 mil personas, en una experiencia que estará disponible desde el 8 de octubre y se extenderá por aproximadamente 2 meses.

Su llegada a Chile responde a que “Santiago reunía varias condiciones que hacían mucho sentido para traer Moonlight Trail. Por un lado, existe una comunidad muy importante alrededor de Minecraft, pero además tenemos un mercado que ha demostrado una muy buena respuesta frente a las experiencias inmersivas y de gran formato”.

Minecraft Experience en Chile: venta de entradas, fechas y precios

La preventa para afiliados de Caja Los Andes iniciará este miércoles 2 de septiembre, con un 20% de descuento para los primeros 20.000 tickets. En tanto, quienes estén inscritos en la lista de espera podrán acceder anticipadamente a la compra el jueves 3 de septiembre entre las 09:00 y las 12:00 horas.

La venta general partirá ese mismo día al mediodía a través de Ticketmaster, con precios desde los $23.000 por persona.