Lula y Bachelet acuerdan esperar próxima medición antes de resolver sobre su eventual retiro de la carrera por la ONU

El tercer “straw poll” ante los integrantes del Consejo de Seguridad del organismo se llevará a cabo durante septiembre.

CAPTURA.

Michelle Bachelet regresará este martes a Chile, tras concretar su encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, durante el cual este último acordó mantener, al menos temporalmente, el apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena a la Secretaría General de la ONU.

De acuerdo con lo reportado por medios de ese país, la cita se concretó en el palacio de Planalto, oportunidad en la que ambos analizaron las opciones reales de la expresidenta, tras los reveses registrados en las dos mediciones informales ante el Consejo de Seguridad del organismo, luego de que quedó en el cuarto lugar en la primera y en el séptimo entre ocho candidatos en la segunda.

Luego de este último episodio, Bachelet programó visitas a México y Brasil, los mayores patrocinadores de su candidatura, para evaluar con los mandatarios los pasos a seguir.

En esa línea, la semana pasada se reunió con Claudia Sheinbaum, quien tras el encuentro habló de “evaluar las posibilidades” de la expresidenta chilena.

Lula y Bachelet esperarán para decidir sobre postulación a la ONU

Según reportaron medios como Folha de São Paulo, Bachelet y Lula conversaron sobre la evolución que ha tenido la candidatura de la expresidenta a la ONU, y acordaron esperar una nueva ronda de consultas informales antes de tomar una decisión al respecto.

La tercera medición informal de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad del organismo se llevará a cabo durante septiembre, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta.

En tanto, para octubre se espera que se lleve a cabo la votación en la que se elegirá a la o el sucesor del actual secretario general, el portugués António Guterres.