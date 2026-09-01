Barros asegura que Milei firmará derogación de polémico decreto sobre Estrecho de Magallanes

Se espera que Kast y Milei aborden la polémica sobre el Estrecho de Magallanes este jueves, cuando el mandatario argentino llegue a Chile para participar del Foro Madrid.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, confirmó que hay un texto listo para que el presidente de Argentina, Javier Milei, derogue un decreto del 2021 que habla de administración conjunta del Estrecho de Magallanes.

Según expuso el secretario de Estado, “este es un tema que está en manos de Cancillería y del Presidente de la República, que es el jefe superior en materia de relaciones internacionales”, señalando que diferentes autoridades del país “han hablado con sus pares argentinos en los últimos meses”.

“Hace unos meses fue señalado que el tema estaba en estudio y que efectivamente podía haber un error que corregir”, añadió.

Barros asegura que Milei firmará derogación de polémico decreto argentino sobre el Estrecho de Magallanes

En este marco, Barros manifestó que “tuvimos una conversación hace pocas semanas con el ministro de Defensa argentino que, desde el punto de vista del documento necesario para modificar la política de defensa y las directrices presidenciales, está listo y en poder del presidente Milei para su firma”.

“Esa es la información que tenemos y esperamos que quede resuelto. Creo que ya es un tema absolutamente claro. Lo dijo el ministro de Defensa (de Argentina, Carlos Presti), quien me lo manifestó personalmente. El almirante argentino también ha señalado”, aseveró.

La autoridad, enfatizó que bajo este escenario, “la temática del Estrecho de Magallanes, creo que nunca ha sido, y toda duda quedará absolutamente despejada en los próximos días”.

“Hay un documento, un proceso interno argentino que respetamos, pero que está claro. Todas las indicaciones de la autoridad es que la teoría del estrecho compartido, de la soberanía compartida, es un error y, por lo tanto, deja de ser incluso materia contenida en la política de defensa argentina”, aseguró, aunque desconoce la fecha en que se concretaría la rúbrica del mandatario trasandino.

De igual modo, sostuvo que la visita de Milei no tiene relación con el tema así como el viaje del Presidente Kast a Magallanes: “Es una actividad programada hace muchos meses y por lo tanto no guarda ninguna relación. Y lo mismo la visita del presidente Milei en estos días tiene que ver con una actividad privada y, por supuesto, va a haber una reunión con el presidente Kast en La Moneda, pero no guarda relación con el tema del Estrecho”.

Parlamentarios que exigen despejar dudas sobre Estrecho de Magallanes

Ante esto, el senador Rojo Edwards, afirmó que espera que la derogación del decreto esté firmado antes de una reunión entre Kast y Milei, la cual se llevaría a cabo este jueves.

“Chile tiene que destruir toda posibilidad de narrativa argentina respecto a supuestos espacios compartidos. La derogación de ese decreto es muy importante, va en la dirección correcta y es uno de los pasos que tenemos que lograr, y ojalá que esa firma esté antes de una posible reunión entre ambos mandatarios”.

El diputado Eduardo Cretton (UDI) enfatizó que “lo que yo espero y lo que le vamos a pedir desde la UDI al presidente Javier Milei es que aproveche su venida al país para ratificar sin ningún tipo de ambigüedad la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes”.

“Acá hay un comandante de la Fuerza Aérea argentina que puso en duda la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes y yo creo que si el presidente Javier Milei viene a Chile, tiene que despejar toda duda respecto a nuestra soberanía”, agregó.

Por su parte, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, exigió una actitud más firme del Gobierno de Kast: “La tardía reacción, la improvisación con un video que graba el canciller en la mitad de la calle, creo que dan cuenta de que estos temas, que son temas de Estado fundamentales, no se toman con la seriedad que corresponde“.

“No estoy de acuerdo en que esto se haga en el marco de una conversación informal con el presidente Milei. Esta tiene que ser la principal situación que se le plantee por el Jefe de Estado chileno al jefe de Estado argentino. Esto no es para tomarse un café, esto es de gravedad”, añadió la senadora.