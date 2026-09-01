Formalizan a Gonzalo Feito por maltrato: deberá someterse a evaluación por alcohol y drogas

El animador quedó con prohibición de acercamiento y comunicación con la madre de sus hijos.

El animador Gonzalo Feito fue formalizado este martes por el delito de maltrato habitual, audiencia en la que el tribunal determinó la suspensión condicional del procedimiento por un período de un año.

Durante este plazo, Feito deberá fijar domicilio ante el tribunal, mantener prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, además de participar en un programa de intervención psicológica y reeducación en violencia.

Estas medidas no afectan el régimen de relación directa y regular que eventualmente determine el Tribunal de Familia.

Entre las condiciones también se estableció que deberá someterse a una evaluación para determinar si requiere tratamiento por consumo problemático de alcohol y drogas. A esto se suma la realización de test de drogas cada cuatro meses y el envío de sus resultados a la Fiscalía. Además, se fijó una nueva audiencia para revisar el cumplimiento de las medidas.

Tras la audiencia, Gonzalo Feito publicó un comunicado en Instagram, donde confirmó que aceptó “una salida alternativa amistosa” y explicó que tomó la decisión para poner término al proceso y evitar extender el desgaste familiar.

“Hoy (martes) acepté una salida alternativa amistosa que permite cerrar este proceso y evitar prolongar una situación que ha significado un desgaste innecesario para mi familia”, señaló.

Feito también recalcó que la decisión no implica aceptar los hechos que se le atribuyen. “He decidido cerrar este capítulo pensando principalmente en mis hijos. Cumpliré las condiciones establecidas y seguiré adelante con mi vida, mi familia y mi trabajo”, afirmó. El animador acompañó la publicación con el mensaje “por fin”.