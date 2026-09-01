Según los antecedentes conocidos, el ataque habría estado previsto para el próximo 17 de septiembre.

Juan Flores Valenzuela, conocido como ‘El Indio Juan’, volvió a quedar en el centro de una investigación luego de ser recapturado tras su fuga de la ex Penitenciaría de Santiago.

El delincuente es señalado como integrante de una organización vinculada al narcotráfico y, de acuerdo con antecedentes de una indagatoria de la PDI y la Fiscalía Occidente, habría participado en un plan para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Quién es el “Indio Juan”, el reo que se fugó de la ex Penitenciaría y planeaba matar al alcalde de San Bernardo

Flores fue detenido durante la noche del lunes en San Ramón, luego de permanecer prófugo desde el 25 de febrero. En aquella oportunidad escapó del recinto penitenciario junto a Tomás González Quesada, alias ‘Pelao’, utilizando vestimentas similares a las de funcionarios de Gendarmería. Mientras González continúa siendo buscado, Flores fue trasladado al cuartel de la BIPE y quedó a disposición de la justicia.

El sujeto fue condenado por el femicidio de su expareja ocurrido en abril de 2021, delito por el que permanecía recluido desde noviembre de 2024 antes de protagonizar su fuga.

Tras su recaptura, la investigación permitió conocer nuevos antecedentes sobre sus actividades mientras permanecía prófugo. Escuchas telefónicas incorporadas a la indagatoria habrían revelado un supuesto plan para atentar contra Christopher White, situación que derivó en el reforzamiento de la seguridad del jefe comunal.

Según los antecedentes conocidos, el ataque habría estado previsto para el próximo 17 de septiembre.