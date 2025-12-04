Versiones de iPhone aún no son compatibles: así puedes revisar si tu teléfono puede acceder a conexión satelital de Starlink en Chile

Chile es el primer país de Latinoamérica en tener señal satelital directa al teléfono a través de Starlink, lo que permitirá a los usuarios tener conectividad en zonas remotas. Si bien no todos los equipos son compatibles, el listado se va actualizando y son más de 100 modelos que pueden acceder a ello.

Entel será la primera compañía que permita a sus usuarios de telefonía móvil contar con señal satelital a través de Starlink, propiedad de SpaceX, ofreciendo comunicación en áreas donde antes era imposible.

Tras la aprobación de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), la compañía despejó el último paso para vender comercialmente los servicios, que se inician con mensajería de texto. La proyección es que a mediano plazo se incorpore mensajería instantánea y, por último, las llamadas.

Para obtener este sistema no es necesario activarla manualmente en tu teléfono, ya que el aparato se conectará automáticamente a la red satelital cuando detecte que no hay cobertura terrestre. Aunque para ello debes tener el roaming activado.

Este servicio será gratuito hasta junio de 2026 para clientes nuevos y antiguos de Entel. Posterior a esa fecha, seguirá sin costo para quienes tengan planes desde $12.990.

Bajo este contexto, la compañía de telefonía móvil cuenta con un listado de celulares compatibles, donde puedes verificar si tu equipo es apto para esta tecnología ingresando a ESTE LINK.

De momento, hay más de 100 aparatos en la lista, la cual se va actualizando. Por ahora, no hay versiones de iPhone aptas.

¿Cómo funciona la conexión a la red de Starlink en Chile?

La implementación de esta tecnología será gradual, donde la primera fase permitirá enviar y recibir mensajes SMS. De momento, no se podrán enviar fotos, videos ni audios por WhatsApp.

Los clientes de Entel podrán conectarse en casi todo el territorio continental e insular del país, desde los 58° de latitud sur (Cabo de Hornos) hacia el norte, incluyendo Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, además del mar territorial hasta 12 millas marítimas, excluyendo la Antártica. En zonas fronterizas, la disponibilidad de señal puede verse reducida.

Posteriormente, se habilitará el internet móvil y llamadas de voz en zonas remotas.