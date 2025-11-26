Del satélite al celular: así opera el servicio que permite la conexión con Starlink, la empresa de Elon Musk

Chile se suma a los países que ya han desplegado comercialmente Starlink Direct to Cell, como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Australia.

Será la primera compañía que permita la conexión de celulares con comunicación satelital. Se trata de Entel, la firma ligada al grupo Hurtado Vicuña y los Matte, que sorteó el último paso para ofrecer comercialmente el servicio con Starlink a sus clientes.

Las pruebas del modelo, inédito en el país, comenzaron en el Desierto de Atacama, donde la empresa de telecomunicaciones testeó si una serie de equipos telefónicos podían conectarse a los satélites de la firma fundada por Elon Musk, y otorgar señal donde se cumplen las condiciones de que no exista ninguna otra cobertura de antena.

Tras la aprobación de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), Entel despejó el último paso para vender comercialmente los servicios, que se inician con mensajería de texto. La proyección es que a mediano plazo se incorpore mensajería instantánea y, por último, las llamadas.

¿Cómo funciona?

Según explicó Entel se trata de una especie de “antena celular en el espacio”, pues permite enviar y recibir SMS cuando el rooming del celular está activado y no existe cobertura de ninguna señal terrestre.

“Esta tecnología, nos permitirá entregar conectividad en zonas donde antes la comunicación era imposible”, señaló el gerente general de Entel, Antonio Büchi.

Con esto, Chile se suma a los países que ya han desplegado comercialmente Starlink Direct to Cell, como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Australia, convirtiéndose en el quinto del mundo y en el primero en Latinoamérica en ofrecer este servicio a sus clientes.

El servicio Entel Starlink se basa en una avanzada red compuesta por más de 650 satélites con capacidad Direct to Cell en órbita terrestre baja.

Los clientes de la compañía podrán conectarse en casi todo el territorio continental e insular del país, desde los 58° de latitud sur (Cabo de Hornos) hacia el norte, incluyendo Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, además del mar territorial hasta 12 millas marítimas, excluyendo la Antártica. En zonas fronterizas, la disponibilidad de señal puede verse reducida.

¿Cuáles son los requisitos para usarlo? Estar en una zona remota sin señal terrestre, contar con un equipo compatible con esta tecnología, tener la actualización de software correspondiente y tener vista al cielo.