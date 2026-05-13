Leitao niega irregularidades tras querella de alcalde Concha y apunta: “Tiene una desmedida necesidad de figuración”

La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao (IND), arremetió contra el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), a raíz de la querella que éste último interpuso en su contra por presunto fraude al fisco.

Los hechos denunciados por Concha se remontan a cuando Leitao fungía como alcaldesa de Peñalolén y habrían generado un perjuicio de $12 mil millones. Pese a que la querella data de marzo de este año, lo cierto es que desde hace meses Concha había acusado irregularidades de parte de su antecesora, lo que lo motivó incluso a iniciar una auditoría.

La situación también dejó en una posición incómoda a Leitao, debido a que cuando Concha advirtió las presuntas irregularidades ambos eran figuras oficialistas del Gobierno de Gabriel Boric. La entonces subsecretaria, pese a que se refirió en contadas ocasiones sobre el asunto, negó cualquier irregularidad y en los meses recientes ha mantenido silencio al respecto.

En una entrevista concedida a CNN Chile este miércoles, Leitao aseguró estar “tranquila” y de “haber actuado conforme a la ley”. Al ser consultada sobre a qué respondía entonces la imputación de Concha, la exautoridad respondió: “Corresponde a una desmedida necesidad de figuración, de transformarse en un actor político relevante de la política, en el ámbito local, nacional. Y yo creo que no se logra de esa manera, se logra gestionando y haciendo cosas (…) este es un problema más personal, que no tiene que ver con la pertenencia o no a una coalición”.

“Creo que buscó una manera de hacerse conocido, inventando un relato de cosas que son cotidianas en la administración municipal —yo creo que porque desconocía la gestión municipal— y queriendo transformar esas cosas cotidianas de problemas prácticos, en delitos“, acusó.

Sobre los hechos denunciados, argumentó que Peñalolén pese a tener problemas de déficit, no encabeza el listado de comunas en esa situación. “Lo que él no entiende es que en la última gestión —que nos pasó a todos los alcaldes— fue en ámbito de pandemia, estallido social, con una tremenda crisis económica que tiene impacto hasta el día de hoy y es parte de la discusión (…) Cuando uno habla de déficit, el problema no es el gasto, son los ingresos. Y lo que tuvo Peñalolén es una crisis de ingresos”, afirmó.