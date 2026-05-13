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Política

Leitao niega irregularidades tras querella de alcalde Concha y apunta: “Tiene una desmedida necesidad de figuración”

El sucesor de Leitao en la alcaldía, el frenteamplista Miguel Concha, la acusó de haber incurrido en fraude al fisco.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao (IND), arremetió contra el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), a raíz de la querella que éste último interpuso en su contra por presunto fraude al fisco.

Los hechos denunciados por Concha se remontan a cuando Leitao fungía como alcaldesa de Peñalolén y habrían generado un perjuicio de $12 mil millones. Pese a que la querella data de marzo de este año, lo cierto es que desde hace meses Concha había acusado irregularidades de parte de su antecesora, lo que lo motivó incluso a iniciar una auditoría.

La situación también dejó en una posición incómoda a Leitao, debido a que cuando Concha advirtió las presuntas irregularidades ambos eran figuras oficialistas del Gobierno de Gabriel Boric. La entonces subsecretaria, pese a que se refirió en contadas ocasiones sobre el asunto, negó cualquier irregularidad y en los meses recientes ha mantenido silencio al respecto.

En una entrevista concedida a CNN Chile este miércoles, Leitao aseguró estar “tranquila” y de “haber actuado conforme a la ley”. Al ser consultada sobre a qué respondía entonces la imputación de Concha, la exautoridad respondió: “Corresponde a una desmedida necesidad de figuración, de transformarse en un actor político relevante de la política, en el ámbito local, nacional. Y yo creo que no se logra de esa manera, se logra gestionando y haciendo cosas (…) este es un problema más personal, que no tiene que ver con la pertenencia o no a una coalición”.

“Creo que buscó una manera de hacerse conocido, inventando un relato de cosas que son cotidianas en la administración municipal —yo creo que porque desconocía la gestión municipal— y queriendo transformar esas cosas cotidianas de problemas prácticos, en delitos“, acusó.

Sobre los hechos denunciados, argumentó que Peñalolén pese a tener problemas de déficit, no encabeza el listado de comunas en esa situación. “Lo que él no entiende es que en la última gestión —que nos pasó a todos los alcaldes— fue en ámbito de pandemia, estallido social, con una tremenda crisis económica que tiene impacto hasta el día de hoy y es parte de la discusión (…) Cuando uno habla de déficit, el problema no es el gasto, son los ingresos. Y lo que tuvo Peñalolén es una crisis de ingresos”, afirmó.

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