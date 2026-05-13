FOTO – Guerra en Irán llevó a empresa japonesa a empaquetar sus productos en blanco y negro

La empresa Calbee sostuvo que la medida tiene como propósito “ayudar a mantener un suministro estable”.

NUTRISCAN.

La guerra en Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz no solo han provocado un alza en el precio de los combustibles a nivel mundial, sino que en países como Japón, que depende casi por completo de las importaciones del petróleo, también está afectando a otras industrias que requieren de algunos de sus derivados.

En esa línea, una empresa japonesa del rubro de la alimentación confirmó que, debido a la escasez de nafta, un material usado para elaborar la tinta de colores, los paquetes de sus productos pasarán a ser en blanco y negro.

Se trata de la compañía Calbee INC, especializada en papas fritas y cereales reconocidos por sus diseños y llamativos colores.

Sus bocadillos no solo están disponibles en las tiendas niponas, sino que también se exportan a Estados Unidos, China y Australia.

El cambio del color al blanco y negro en los empaques

A través de un comunicado, la empresa manifestó que “revisará temporalmente las especificaciones de empaquetado para ciertos productos en respuesta a la inestabilidad en los suministros que afectan a ciertas materias primas y a las tensiones” en Medio Oriente.

Indicó a la vez que la medida, que se implementará a partir del 25 de mayo, “tiene como objetivo ayudar a mantener un suministro estable de productos“.

Adelantó, a la vez, que un total de 14 productos se verán afectados por el cambio en el empaquetado, el que estará limitado al blanco y negro.

De esta forma, más de 60 años después de la llegada de la televisión a color en Japón, los ciudadanos de ese país tendrán que acostumbrarse a ver la publicidad de los productos de Calbee sin sus característicos colores.