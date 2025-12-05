UC y UC CHRISTUS lideran iniciativa de Inteligencia Artificial para optimizar los procesos de atención en salud

Con un financiamiento de $2.600 millones otorgado por CORFO, el programa impulsará soluciones innovadoras orientadas a mejorar la experiencia de los pacientes, hacer más eficiente la gestión clínica y potenciar el trabajo del personal sanitario, en alianza con instituciones nacionales e internacionales.

Una alianza nacional e internacional que pone la tecnología al servicio de pacientes y profesionales. CEDIDA.

UC CHRISTUS junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile se adjudicaron uno de los cuatro programas nacionales de la convocatoria “Uso y Adopción de la Inteligencia Artificial en la Industria Chilena” de CORFO. El programa denominado “PRISMA IA 2.0: Datos para una Mejor Salud”, que recibirá un financiamiento de $2.600 millones, busca activar un portafolio colaborativo de soluciones tecnológicas basadas en IA para el sistema público y privado de salud.

Este proyecto responde a los principales desafíos de la salud pública en Chile, como la sobrecarga de los equipos clínicos, la alta demanda asistencial y los crecientes cuidados en domicilio. Su propósito es avanzar hacia un sistema de atención más eficiente, con hospitalizaciones más breves y seguras, y procesos que permitan que los profesionales de la salud concentren su labor en el paciente, siempre bajo estrictos estándares de ética, privacidad y protección de datos.

En línea con este objetivo, PRISMA IA 2.0 incorporará herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial que optimizan procesos clínicos en la atención ambulatoria y hospitalaria. Estas soluciones agilizan el registro de información y la elaboración de resúmenes e informes, disminuyendo la carga operativa de médicos y equipos de enfermería, permitiendo que dediquen más tiempo al cuidado directo y oportuno de las personas.

IA al servicio de la salud

El académico de la Escuela de Medicina PUC, director médico de Innovación de UC CHRISTUS y líder de este programa tecnológico, Sebastián Valderrama, expresó que “la incorporación de nuevas tecnologías permite dedicar más tiempo al cuidado del paciente y su familia. No buscamos reemplazar la relación médico-paciente, sino potenciarla, liberando a los equipos de tareas administrativas y permitiendo un mayor foco en las necesidades de las personas”.



Asimismo, la gerente de Sistemas e Innovación Digital de UC CHRISTUS y directora alterna del proyecto, Helen Sotomayor, señala que “PRISMA IA 2.0 articula un ecosistema nacional de colaboración entre entidades públicas y privadas”. Esta iniciativa reúne a actores clave del ámbito tecnológico, académico y de la salud, como InterSystem, Lanek, Claro Chile, Microsoft, Christus Health, entre otras.