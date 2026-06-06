Familia confirma fallecimiento del actor Julio Jung: cómo fueron sus últimos años

Entre las películas en que participó destacan Coronación, Cachimba y Amnesia, por las cuales obtuvo diversos premios en el extranjero.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A los 84 años falleció este sábado el reconocido actor nacional Julio Jung, de acuerdo con lo que confirmó su círculo familiar.

Durante su dilatada trayectoria, el actor se destacó en roles en teatro, cine y televisión, en varios de los cuales demostró sus grandes condiciones para el humor.

De hecho, el año pasado se le otorgó a Julio Jung el Premio Nacional de Humor 2025 y son muchos quienes lo recuerdan por su participación en el programa Mediomundo, que transmitía Canal 13.

En aquella oportunidad se recordó además que “durante los años más complejos de la dictadura, fue parte de una generación que bordeó la censura y desafió al poder con ironía y lucidez“.

Además de su dilatada carrera artística, Jung se desempeñó como concejal de Providencia en dos oportunidades.

Los últimos años de Julio Jung

Entre las películas en que participó destacan Coronación, Cachimba y Amnesia, por las cuales obtuvo diversos premios en el extranjero. Además, también tomó parte en varias teleseries nacionales.

El año pasado, su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, confirmó que su padre padecía un deterioro cognitivo vinculado a su envejecimiento, por lo que estaba viviendo en una casa de reposo.

Jung nació el 21 de marzo de 1942 en Santiago y comenzó su periplo en los escenarios a los 18 años en el radioteatro. Desde ahí no se detuvo y sumó un sinfín de proyectos.

Tras el golpe de Estado de 1973, el actor se exilió en Venezuela, país desde el que regresó en 1984 junto a su entonces esposa, la actriz María Elena Duvauchelle.

Desde el entorno familiar confirmaron que durante esta jornada se darán a conocer los detalles sobre el funeral del destacado actor.