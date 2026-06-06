Megarreforma: Kast defiende rebaja del impuesto corporativo y afirma que “hay que agradecerles” a los privados

El mandatario sostuvo que “no se necesita pensar igual, pero sí respetarse, sí buscar diálogos. Si los diálogos no llegan a puerto, como digo siempre, se votará”.

AGENCIA UNO.

El presidente José Antonio Kast defendió la importancia de la megarreforma tributaria y la consecuente rebaja del impuesto corporativo, a la vez que valoró el rol de los empresarios y los privados en el desarrollo del país.

Así lo manifestó el mandatario durante su asistencia a una actividad de reforestación del cerro Colorado, en Renca, previo a iniciar su gira oficial por las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta.

En su intervención, el jefe de Estado instó a hacer visible el aporte de las compañías privadas y recalcó la necesidad de rebajar el impuesto desde el 27% actual a un 23% a las grandes empresas en el marco del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Kast, la megarreforma y los privados

“A todos los que representan al mundo privado, les doy las gracias, porque muchas veces esto no se sabe. Muchas veces nos separan diferencias, pero esto, que es una responsabilidad social, muchas veces no se conoce. Y hay que revelarla”, manifestó.

“Hay que agradecerle a aquellas personas que han sido exitosas en la vida y que le devuelven la mano a las personas que han tenido más dificultades para salir adelante de una manera distinta que solo pagando impuestos. Porque una cosa es pagar impuestos, que es lo que corresponde, y serán los que definan el Parlamento los que hay que pagar, más o menos impuestos, pero hay una parte adicional que no se ve, que es esta, y eso hay que mostrarlo”, añadió Kast sobre uno de los aspectos más relevantes de la megarreforma.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente, “esto es tanto más importante que cumplir las normas tributarias, porque esto nos une. Cuando se paga el impuesto, uno no ve quién lo paga, pero aquí sí vimos quién plantó el árbol. Aquí sí vemos la unión entre personas que pueden tener una muy buena situación y personas que tienen una situación muy vulnerable”.

En la oportunidad, el mandatario sostuvo que “no se necesita pensar igual, pero sí respetarse, sí buscar diálogos. Si los diálogos no llegan a puerto, como digo siempre, se votará. Y como decía Julio Martínez, ganará el más mejor. Pero democráticamente, no por la fuerza”, concluyó.